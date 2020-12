La formation de prévention des risques en alternance : pour travailler au service HSE d'une entreprise

Le service HSE, c'est le service Hygiène, Santé et Environnement. Et c'est aussi les maîtres-mots de la formation de Coralie, notre étudiante du jour. Elle est en alternance entre son entreprise et le lycée les Huisselets de Montbéliard pour apprendre son futur métier.

Le service HSE fixe les normes de sécurité en entreprise © Getty - Luis Alvarez