La gestion de la ville et l'aménagement urbain avec le DUT Carrières sociales

Pour faire quoi ?

Ce DUT prépare aux métiers de gestion de la ville, de l'aménagement urbain, de l'urbanisme ou encore du social. Mais le champ est vaste !

Et les cours ?

La formation propose tout un éventail de cours pour comprendre les différents publics (de l'enfant à la personne âgée), le territoire, son économie, sa gestion, sa cartographie...

BUT ou DUT ?

En réalité, ce DUT deviendra BUT pour les nouveaux étudiants en septembre. Les contenus de cours seront sensiblement identiques, les métiers préparés également. Mais la formation s'étalera sur trois années et non plus sur deux comme c'est le cas actuellement.

La formation est proposée à l'IUT de Belfort. Si elle vous intéresse, ou si vous souhaitez juste en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'établissement en cliquant ici.