La licence professionnelle Maintenance et Energétique prépare aux métiers de la maintenance industrielle

Après un BTS Électrotechnique ou un DUT Génie industriel et maintenance, la licence professionnelle Maintenance et Énergétique permettra de devenir technicien de maintenance en industrie.

Pour faire quoi ?

La licence pro Maintenance et Énergétique permet de briguer le métier de technicien de maintenance ou responsable de maintenance industrielle. Globalement, cette licence prépare à intégrer une équipe de maintenance industrielle dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'automobile, de l'aéronautique ou encore de la métallurgie.

Quel est le programme ?

La formation s'intègre après un bac +2 et se déroule en alternance. Elle propose des cours généraux avec des cours d'informatique, mais aussi des cours techniques de base de la maintenance ou de gestion de la maintenance assistée par ordinateur.

La licence professionnelle Maintenance et Technologies, systèmes pluritechniques et son parcours Maintenance et Énergétique est proposée par l'IUT de Vesoul. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour en savoir plus.