La licence STAPS pour se préparer aux métiers du sport

Une formation pluridisciplinaire avec du sport, mais pas que ! De nombreux projets professionnels pour former les étudiants et un stage nécessaire à l'obtention du diplôme.

À partir du semestre quatre, la licence STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) propose plusieurs parcours. Cinq mentions sont disponibles : activités physiques adaptées, éducation et motricité, entrainement sportif, ergonomie du sport, et management du sport. Un choix qui dépend de son projet professionnel.

