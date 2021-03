La relation client et le management d'équipe au programme du BTS MCO

La relation client et le management d'équipe au programme en BTS MCO

Pour apprendre à manager une équipe avec de la relation clients, les étudiants y suivent des cours de gestion, de vente et évidemment de management d'équipe.

La formation dure deux ans, comme tous les BTS et peut se suivre en alternance ou en initial. Manon a choisi l'alternance pour en apprendre plus, et "sur le terrain". Elle est donc en apprentissage en bijouterie, où elle s'occupe de la vente des produits.

Pour information, ce BTS MCO est en fait le remplaçant de ce qu'on appelait à l'époque le BTS MUC (Management des Unités Commerciales). Mais le programme est sensiblement le même et forme aux mêmes métiers.

Pour en savoir plus sur ce BTS, l'intégralité des informations sont disponibles sur le site du lycée Xavier Marmier en cliquant juste ici.