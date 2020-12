Le BTS Assurance à Montbéliard forme au métier de conseiller en assurance

Et le changement de régime est possible en cours de route, et se fait au gré des opportunités : si vous trouvez une structure d'accueil pour l'alternance en cours d'année, il est tout à fait possible de changer de parcours. Après ce BTS, les poursuites d'études sont également possibles, permettant de se tourner vers une licence Banque-Assurance, par exemple.

