Le BTS Maroquinerie à Montbéliard forme à la fabrication de sacs à main et de portefeuilles

Contenu de la formation

Ce BTS en apprentissage propose beaucoup de matières professionnelles et forme à la conception de sacs ou de petites maroquineries, ainsi que de leurs dossiers techniques. En plus de cela, des cours plus théoriques et généraux viennent s'ajouter au contenu de cours.

Débouchés scolaires

Récemment, une nouvelle licence professionnelle dans le secteur du cuir et de la mode a ouvert à Montbéliard. Le BTS Maroquinerie peut donc être suivi de cette formation en un an pour avoir un niveau bac + 3.

Débouchés professionnels

Le BTS Maroquinerie permettra aux étudiants de devenir prototypistes, chefs d'équipe ou responsables qualité sur des produits de maroquinerie, par exemple.

Pour en savoir plus sur cette formation, le site du lycée Les Huisselets permettra de vous en apprendre davantage. Il vous suffit de cliquer ici.