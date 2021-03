Le BTS Technico-commercial option Bois et habitat au lycée du bois de Mouchard

Le BTS Technico-commercial, option Bois et habitat s'étudie à Mouchard. Il permet de devenir attachée technico-commercial, chargée de clientèle ou chargée d'affaires, dans le domaine du bois, évidemment.

Le métier de technico-commercial, c'est quoi ?

Le technico-commercial, c'est un mélange de commercial et de technicien. Plus qu'un "simple" commercial, le technico-commercial démarche les clients comme un commercial, mais il possède en plus des connaissances techniques qui lui permettent de mieux cerner son domaine.

"Une formation complète et pratique"

Après ce BTS, on peut poursuivre en licence professionnelle, en école supérieure de commerce ou école de spécialisation au commerce international du bois. "C'est une formation complète et pratique", nous dit Lucie. Gestion de projet, développement de clientèle, droit, techniques de négociation... Les enseignements sont nombreux.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site du lycée du bois en cliquant ici !