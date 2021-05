Le CAP Boucher, une formation professionnalisante et recherchée

100 % professionnalisant

Les étudiants du CAP Boucher sont quasiment toute l'année en entreprise. Seules 10 semaines de cours en CFA sont dispensées par an.

Certains ne sont pas bons au collège parce que les cours sont abstraits. Mais ils deviennent très doués avec un couteau dans la main !

Des poursuites d'études vers un BP

Pour aller plus loin et être plus polyvalent, il est également possible d'enrichir ce CAP avec un Brevet Professionnel en boucherie ou en charcuterie.

Un domaine qui recrute !

Les bouchers manquent en France et certaines communes peinent à retrouver un jeune qui puisse reprendre la boucherie/charcuterie du village. Aussi, le domaine de la boucherie est un secteur qui recrute beaucoup.

La formation est proposée à Besançon, au CFA Hilaire de Chardonnet. Pour en savoir plus, cliquez ici pour découvrir la fiche formation.