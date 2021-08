Le cours hôtelier de Besançon pour travailler dans les palaces

Une année pour apprendre les métiers de l'hôtellerie, des manières à la tenue. Une formation intensive qui prépare les étudiants en neuf mois de cours et trois mois de stage.

Une formation qui met au premier plan le comportement et le savoir-vivre. Chignon, talons et tenue impeccable, Juliette est actuellement en stage pour finir sa formation et a déjà une possibilité d'embauche pour la saison hivernale.

