Le DUT Techniques de Commercialisation : pour devenir commercial ou intégrer une école de commerce

Romane est en DUT Techniques de Commercialisation à Belfort. Elle souhaite intégrer une grande école de commerce et a choisi cette formation pour s'y préparer. Le but : tout savoir sur le secteur de la communication et du marketing.

Pour quels secteurs ?

Cette formation prépare à plusieurs secteurs, notamment celui de la communication et du marketing. Plus généralement, il vous permettra de devenir commercial et de travailler dans le domaine de la vente.

En initial puis en alternance

La première année se suit en initial obligatoirement. Il est ensuite possible de suivre la deuxième année (ainsi que la troisième*) en alternance si vous le souhaitez.

Des matières diverses

La formation dispense des cours de marketing, de stratégie opérationnelle, de e-marketing, de finance, de négociation et même de communication. Le but étant de maîtriser le vaste domaine du marketing.

De DUT à BUT : même formation, mais un an de plus

*Attention : Dès l'année prochaine, les DUT deviendront des BUT. Les étudiants souhaitant rejoindre cette formation rejoindront donc le BUT Techniques de Commercialisation. Le programme changera légèrement, mais les métiers préparés seront toujours les mêmes. La différence majeure est la durée de formation : elle passe de deux ans pour le DUT à trois ans pour le BUT et fournissent donc un diplôme équivalent à la licence.

