Pour être greffière, Léa est actuellement une licence de droit

Droit public et droit privé sont les deux piliers de la formation. Textes législatifs et historique du droit et de la société, la licence de droit conviendra à tous les étudiants qui souhaitent devenir avocats, juges, greffiers et pourquoi pas même procureurs ?

La licence de droit forme au métier d'avocat, de juge ou encore de greffier © Getty - Marieke Feenstra / EyeEm