Rejoindre le BTS Technico-commercial et son option Animalerie

L'apprentissage permet d'être à la fois en cours pour étudier la théorie et en entreprise pour découvrir la pratique et le monde professionnel. Alizée travaille en jardinerie/animalerie et doit accomplir plusieurs tâches : gestion du rayon animalerie, bien sûr, mais aussi réception des livraisons, gestion de la caisse et même conseil pour les plantes.

Contrairement au bac pro du même nom, le BTS propose plutôt d'étudier une grande partie de commerce, même si les étudiants ont également régulièrement des points sur la biologie animale.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce BTS, rendez-vous sur le site de l'établissement en cliquant ici !