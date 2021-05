Si vous aimez la pâtisserie, vous aimerez suivre le CAP Pâtissier à Besançon !

Le CAP Pâtissier est proposé à Besançon et offre la possibilité d'intégrer rapidement le milieu de la pâtisserie en poursuivant, ou non, sur un Brevet Technique des Métiers dans le même domaine.

Les cours

En CAP Pâtisserie, les cours proposés sont à la fois techniques, pratiques et théoriques. Ainsi, les étudiants suivent des cours de mathématiques et d'économie, mais aussi de gestion, de technologie des aliments (apprendre comment réagissent les ingrédients entre eux pour mieux comprendre le résultat d'une préparation) et d'hygiène.

Une formation en apprentissage

Formation en alternance, le CAP Pâtissier permet aux étudiants de baigner dans le milieu professionnel le plus souvent que possible pendant deux ans.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CFA de Besançon en cliquant ici !