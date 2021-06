Travail du diamant et de l'émeraude avec le DN Made Bijouterie/Joaillerie

Créer des bijoux de A à Z

Ce DN Made est une formation très complète : il forme à la création de bijou, du début à la fin. Les enseignements vous proposeront de découvrir le design de bijoux, pour ensuite passer au dessin de vos créations, au maquettage 3D numérique de votre projet et enfin terminer par sa réalisation en atelier.

Le parcours Luxe et innovation

À Morteau, le DN Made Bijouterie/Joaillerie est proposé avec son option Luxe et innovation. En plus des enseignements communs aux autres DN Made de la même branche, les étudiants apprennent ainsi le travail des matières précieuses et la recherche de matériaux innovants pour la fabrication de bijoux de luxe.

La formation est proposée à Morteau. Elle est accessible à toute filière de niveau bac, mais les filières spécialisées sont à privilégier (CAP Bijouterie-Joaillerie, BMA Bijouterie ou bac STD2A). Cliquez ici pour en savoir plus sur ce DN Made.