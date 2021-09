Travailler en laboratoire avec le Master PICS de l’université de Franche-Comté

Un Master qui bénéficie du soutien de l'institut FEMTO-ST (Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies) et qui permet aux étudiants de faire de la recherche.

Le Master Photonique, micro-nanotechnologies et temps-fréquence est accessible aux titulaires d'un niveau licence en physique ou d'un équivalent. Une formation dispensée en anglais pour permettre aux étudiants de réaliser une mobilité internationale ou encore un stage à l'étranger. Ils bénéficient également d'un accès privilégié à l'institut FEMTO-ST, (Franche-Comté Électronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies) pour y faire de la recherche, et sont en lien avec les chercheurs.

