Bien gérer l'ombrage au jardin

Qui n’a jamais eu, tout de suite après les avoir repiqués des plantes de salade ou de tomates brûlés des plants brûlés par le soleil au printemps ? Pourtant ce sont des plantes de « plein soleil ». Alors que se passe-t-il ?

Les plantes à chlorophylle ont toutes besoin de lumière pour vivre et pousser.

L’ombre et la lumière, une question de rayonnement

La lumière est une question de rayonnements, comme l’a démontré l’expérience de Newton en décomposant un rayon lumineux avec un prisme. Elle se compose de photons qui sont des particules d’énergie que la plante utilise pour la photosynthèse.

Certains de ces photons sont très énergétiques, ils peuvent brûler, d’autres sont utilisés par la plante pour casser les molécules d’eau et de gaz carbonique et synthétiser du glucose.

D’autre, comme le rayonnement vert ne sont pas vraiment utiles à la plante.

Le rayonnement rouge a tendance à pousser à l’allongement des tissus alors que les rayons bleus ont tendance à nanifier la plante. Il est donc important que les plantes jouissent d’un spectre complet, ce qui n’est pas le cas en intérieur quand le vitrage bloque l’entrée des rayons « courts ».

Mais pourquoi des plantes « brûlent » elles au soleil ?

Comme les animaux, les plantes ont une sensibilité aux rayonnements UV agressifs qui sont des rayonnements très énergétiques. Elles s’en protègent en ayant une cuticule cireuse (sorte de peau) qui filtre le rayonnement.

Les plantes qui sortent d’un abri, appartement ou serre, on une protection faible contre les UV qui passent très mal à travers le verre ou le plastique. Il leur faut donc un temps d’adaptation.

Le principe de culture est de leur faire bénéficier d’un ombrage, arbre ou structure artificielle pendant quelques jours, le temps qu’elles s’adaptent au rayonnement solaire.

En effet en extérieur, comme expliqué ci-dessus, le spectre lumineux est complet et l’ombrage ne fait que diminuer la quantité de rayons mais pas leur qualité.

Par contre, d’autres plantes, qui poussent depuis des millénaires sous une canopée comme les Anthurium, la famille des Bromeliaceae et certaines orchidées épiphytes n’ont pas la possibilité génétique de se prémunir d’un fort rayonnement solaire, Il leur faut une protection permanente. C’est pour cela que dans les pépinières comme dans les jardineries, ces plantes sont cultivées et présentées sous des ombrières.

serre avec ombrage intérieur © Getty - MIO JAPAN

Un autre effet de l’ensoleillement est la chaleur produite par la partie rouge et infrarouge de la lumière solaire.

Cette chaleur se stocke, s’accumule et il arrive un moment où elle cause des dégâts. C’est le cas particulier de « l’effet de serre ».

Dans une serre, les rayons infrarouges passent très bien à travers le vitrage, puis au contact de la terre ils se rallongent devenant des « infrarouges longs » chauffants (effet de corps noir). C’est pour cela que les horticulteurs pulvérisent un opacifiant sur les vitrages en été.

Dans le passé c’était de la chaux éteinte qui était projetée sur les vitres mais elle était lessivée par les pluies et il fallait renouveler l’opération plusieurs fois. Actuellement les professionnels disposent de produits qui deviennent transparents quand ils sont mouillés et qui se dégradent au gel pour éviter d’avoir à les nettoyer à l’automne.

Certaines espèces de végétaux issus de climats très tempérés de type océanique comme les rhododendron, les camélia et même les agrumes n’ont pas la capacité de s’adapter à de fortes chaleurs

Comment les protéger ?

Il y a l’ombrage naturel des arbres comme on l’utilise en agroforesterie, mais cette technique n’est pas adaptée à nos petits jardins.

On a donc recours à des écrans manufacturés, Claies, toiles, pergolas, ombres de bâtiments ou de mûrs… Tout l’art du jardinier est de bien les utiliser.

Un bon matériel d’ombrage est nécessairement adapté à la culture qu’il protège.

Pour de jeunes semis très fragiles on utilise des claies roulantes à 70% d’opacité, puis on installe des toiles à ombrer qui filtres environ 40% du rayonnement, ou des claies rigides à 50 % d'opacité.

Pour des cultures sensibles à la chaleur c’est plutôt une opacité à 70% qui est préconisée.

Sous les arbres, suivant les spécimens, leurs espèces et leurs tailles le pourcentage de filtrage est variable. Bien souvent le rayonnement solaire n’est plus direct mais arrive par réflexion sur l’environnement.

L’effet d’un mur peut être utilisé pour des pantes comme les rhododendrons en les installant de manière à ce qu’ils disposent du soleil le matin (exposition Est) puis que la construction les protèges du soleil des heures chaudes de l’après midi et du couchant.

Pergola © Getty - Dulyanut Swdp

Ne pas oublier :

Il y a des espèces de végétaux qui ont besoin de pleine lumière, comme les rosiers par exemple, ou les plantes succulentes de milieux désertiques comme les cactus. Pour ces végétaux l’ombre sur quelques heures peut leur être délétère. C’est pour cela qu’il faut une exposition Sud.

Posez toutes vos questions au cours de l’émission jardinage le dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures en appelant au 04 76 46 45 45.