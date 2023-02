Carbone, azote et mise à fruit des arbres

L’équilibre entre carbone et azote joue un rôle important dans la fertilité des plantes, principalement dans la mise à fruit des arbres (mais pas seulement des arbres).

Comment fonctionne cet équilibre ?

Pour les végétaux, c’est l’équilibre entre l’azote disponible dans le sol et la capacité de synthèse des chaines carbonées des feuilles qui détermine la croissance de la plante.

Les feuilles absorbent le carbone de l’air. Donc plus il y a de feuilles, plus il aura de carbone assimilé.

Les racines, elles, absorbent l’azote qui est l’élément stimulant la croissance de plantes.

Mais un arbre a, comme les animaux, des phases de vie

La phase juvénile où le végétal va construire sa structure (charpente) et il faut que cette phase ne soit pas trop courte pour avoir un arbre solide, capable de supporter la charge des fruits.

La phase adulte, où il fera ce qu’il faut pour se reproduire, (fleurs, fruits graines) tout en continuant à se fortifier.

La phase de sénescence, où l’arbre n’a plus la force de pousser et où il va, dans un ultime effort tenter de produire beaucoup de fuit pour assurer sa descendance en émettant beaucoup de fleurs.

Que se passe-t-il alors ?

Plus il y a d’azote disponible, plus le sujet aura tendance à faire des pousses et du bois (arbres).

D’un autre côté plus il y a de feuilles, plus il y aura d’énergie pour former des molécules complexes, faire des fleurs et murir des fruits.

Mais l’arbre a aussi besoin d’une certaine quantité d’azote pour assurer sa survie.

Donc, quand il y a beaucoup d’azote disponible, l’arbre aura tendance à émettre du bois (grandir, faire des branches).

Quand cette disponibilité de l’azote va baisser, il se mettra à faire des fleurs et donc des fruits.

Puis quand les réserves d’azote seront très faibles, il ne pourra plus faire de nouveaux rameaux et mettra toute son énergie à fleurir mais il ne pourra pas forcément conduire ses fruits à maturité, faute d’énergie (le chant du cygne).

Ce qui est curieux, par rapport aux animaux, c’est que ces phases n’ont pas une durée prédéterminée, mais qu’elle varie en fonction de ce fameux équilibre C/N. Il peut même y avoir des retours en arrière.

Les techniques de taille et la fumure permettent d’agir sur la durée des phases de l’arbre, en essayant de construire une bonne, d’arriver le plus vite possible à la fructification et à garder cette phase le plus longtemps possible

Peut-on mesurer ce rapport ?

Dans ce domaine, contrairement à ce qui se passe dans pour les sols, nous n’avons pas de moyen de calculer ce rapport. Par contre, en regardant un arbre on peut déterminer s’il fleurit beaucoup, s’il pousse bien ou au contraire s’il est entré en sénescence.

Arbre fruitier vieillissant ayant besoin d'azote. © Getty - Oliver Strewe

Concrètement comment gérer cet équilibre ?

Il faut tenir compte de l’âge et de l’état de croissance des végétaux. C’est donc une affaire d’observation et d’expérience. De plus, avec l’aide d’une analyse de sol, on peut assez facilement apporter des corrections.

Lorsqu'un arbre est trop poussant, il ne faut pas le tailler sévèrement car il aurait tendance à refaire tout ce qu'on lui enlève. Il ne faudra donc pas apporter d'azote dans la fumure

Si, par contre un arbre fait de petites pousses annuelles, nettement inférieures à 50 cm c'est qu'il a peu d'azote à disposition. i; faudra lui apporter de l'azote et supprimer des rameaux à fleurs afin de lui donner la force de reprendre de la croissance.

Une erreur à éviter :

Acheter un arbre fruitier qui a des fruits dessus car l’arbre est déjà en phase adulte alors qu’il n’a pas encore de charpente. Il faudra donc attendre qu’il retourne à la forme juvénile avant de se remettre à fruit et cela peut prendre plusieurs années. L’opération est toujours perdante.

