comment optimiser la gestion de l'eau au jardin

L’été s’annonce déjà avec la prévision d’un déficit en eau, en partie dû au déficit pluviométrique de l’hiver, phénomène qui risque d’aller en s’aggravant au cours des prochaines années. Pour le jardinier, il devient primordial de bien gérer l’eau.

On conçoit difficilement de produire des fruits ou légumes sans leur apporter de l’eau complémentaire en été. Mais avec le changement climatique, les besoins vont en augmentant alors que la ressource en eau a tendance à diminuer pendant la période de culture.

Nous devons apprendre à gérer l’eau.

Selon les météorologues, les quantités d’eau pluviales annuelles varient peu, même s’il y a des variations occasionnelles. Ce sont les dates des évènements météorologiques et leur formes qui varient avec plus d’épisodes orageux.

Nous devons anticiper et gérer l’eau non plus au niveau de la semaine ou du mois, mais au niveau de l’année.

Trouver les techniques qui limitent la perte d’eau des cultures

Paillage avec des feuilles sous cassissier - Jacques Ginet

Les paillages ,

Sujet déjà traité le dimanche matin, les paillages peuvent apporter une aide intéressante quand ils sont bien faits L’ombrage : Vous avez sans doute entendu parler d’agroforesterie qui peut être une technique intéressante dans certaines conditions. La taille de nos jardins amateurs ne se prête pas toujours à l’implantation d’arbres mais nous pouvons tout de même atténuer l’effet de la chaleur du soleil en installant des ombrages mobiles. Attention toutefois à ne pas dépasser 50% d’obturation du rayonnement solaire, car les plantes ont besoin de lumière.

Les techniques d’arrosage. Déjà podcasté Il est très important de réviser ces techniques pour éviter les pertes par évaporation en relisant le podcast qui leur est consacré.

Gérer le taux de matière organique du sol.

Choisir des cultures moins gourmandes en eau. Cela tombe sous le sens, le bon sens bien sûr. C’est d’autant plus vrai que l’excès d’arrosage en été on peut facilement favoriser des maladies des racines comme les Phytophtora.

Préserver la capillarité naturelle du sol ,

Utilisation des oyas ou ollas. Ce sont des jarre en poterie poreuse qu’on enterre à proximité des plants cultivés. Ces récipients distribuent leur contenu progressivement dans le sol et les racines proches tout en évitant la montée en température de l’eau et son évaporation. Il faut bien sûr couvrir ces poteries. Chacun peut se fabriquer ses propres oyas à partir de pots ou de cruches non vernies mais les produits du commerce sont sensés être plus performants de par l’argile employé et le mode de cuisson qui garantit un bonne porosité.

Oyas ou ollas © Getty - Pauline Samain

Trouver ou améliorer nos approvisionnements en eau

Voici quelques pistes de réflexion pour augmenter nos collecte et stockage des eaux pluviales.

Il y a quelques principes à respecter.

Il existe toute une gamme de moyens de stockage d’eau de tous volumes et de toutes formes pouvant se connecter à des descentes de chéneaux afin de stocker l’eau de pluie.

Pour être efficace au vu de l’évolution du climat, il apparaît qu’un ou deux petits tonneaux placés sous des descentes pluviales n’est déjà plus suffisant et qu’il faut envisager une réserve d’eau de plus de 1000 litres, de préférence enterrée afin de transvaser régulièrement l’eau tombée en automne et en hiver de ces petits récipients vers un stockage sur une assez longue durée. Il faut aussi prendre des dispositions pour éviter la prolifération d’algues, de bactéries, mais aussi des moustiques ! (Voir le § ci-dessous)

Prélèvements dans les nappes (puits) ou les ruisseaux (réglementés).

Irrigation gravitaire à partir du ruisseau © Getty - Jose A. Bernat Bacete

L’eau est un bien commun qui peut être utilisé, et donc prélevé par chaque habitant, mais il y a des règles :

L’eau d’une source située sur un terrain devient est à la disposition du propriétaire du terrain.

L’eau des ruisseaux peut être prélevée du ruisseau par pompage ou même par établissement d’un barrage par un riverain du ruisseau avec toutefois des obligations

- Ne pas prélever la totalité du flux afin d’en laisser pour la flore et la faune.

- Faire une déclaration (obligatoire) en mairie et d’installer un comptage de l’eau prélevée.

Chaque propriétaire de terrain peut installer un puit ou un forage dans sa parcelle pour « [son usage domestique](https://www.gers.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau/Puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau/Puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau-inferieurs-a-1000-m3-pour-usage-domestique/Obligations-pour-les-particuliers, mais une déclaration préalable doit être faite en mairie. "https://www.gers.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Gestion-de-l-eau/Puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau/Puits-forages-ou-ouvrages-de-prelevements-d-eau-inferieurs-a-1000-m3-pour-usage-domestique/Obligations-pour-les-particuliers,%20mais%20une%20d%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20doit%20%C3%AAtre%20faite%20en%20mairie.") »

Utilisation des sources et fontaines publiques qui coulent en permanence et qui ne sont pas recyclées (eau des sources). Il est possible pour chaque jardinier d’aller prélever de l’eau des fontaines publiques à condition que ce ne soient pas des fontaines destinées uniquement à la décoration et fonctionnant avec un système de recyclage de l’eau.

Recyclage d’une partie des eaux ménagères. - Les eaux grises. Leur recyclage n’est pas encore légale interdite en France (à partir du réseau d’assainissement de la maison) mais l’ANSES donne des [préconisations](https://www.consoglobe.com/recuperer-les-eaux-grises-oui-mais-prudence-previent-lanses-cg -) pour ce type d’usage

- récupérer l’eau de lavage des légumes. Cette méthode est simple et sans danger puisque les légumes et fruits sont supposés consommables donc indemnes de polluants et de germes pathogènes.

Augmentation des capacités de stockage de l’eau en préservant sa qualité et en évitant les gites à moustique et le verdissement.

Ce qui permet aux algues et bactéries de proliférer et de potentiellement polluer un stock d’eau est principalement la lumière. C’est pourquoi, pour une durée supérieure à une journée il faut stockée l’eau dans un récipient opaque ou couvert d’une bâche opaque.

De plus, en enterrant une cuve, l’eau est tempérée par le sol dont la température varie très peu au cours de l’année.

Quid des interdictions d’arrosage par arrêtés municipaux ou préfectoraux ?

En principe, les interdictions d’arrosage ne s’appliquent pas aux culture vivrières arrosées sans aspersion, mais chaque jardinier devra s’assurer qu’il n’y a pas d’interdiction particulière en cas de très forte pénurie d’eau.

