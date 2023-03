Ces petits monticules de terre au milieu de notre gazon sont souvent des taupinière mais pas toujours. Comment les reconnaitre et comment se débarrasser des taupes ?

Ces monticules de terre gênant lorsqu’on doit tondre ou faucher l’herbe sont parfois la manifestation de la présence d’une taupe.

Comment reconnaitre les « mottes » de taupes ?

Il n’y a pas que les taupes qui font des monticules de terre, il y a aussi les campagnols, nuisibles nettement plus gênant que les taupes.

Les monticules des taupes sont toujours fermés car les taupes ont horreur des courants d’air. Leurs galeries varient en profondeur. Il y a des galeries hautes et des galeries basses ainsi que des chambres.

La plupart des galeries servent à la chasse. Les taupes étant uniquement carnivores, elles ont besoin de longues galeries pour chasser lombrics, vers blancs, courtilières, myriapodes, limaces, toutes sorte d’insectes du sol.

Elles ne se nourrissent pas de plantes et ne coupent des racines que lorsqu’elles gênent leur passage.

Quand aux campagnols, ils sont herbivores. Ils sont donc à la recherche de végétal, racines ou graines, et sortent parfois le soir pour se nourrir des parties aériennes des plantes. Les campagnols sont beaucoup plus prolixes que les taupes avec plusieurs générations par an et donc des populations souvent très importantes qui causent de très gros dégâts aux cultures et prairies.

Leur monticules sont donc souvent percés d’un trou et leurs galeries sont souvent très proches de la surface à un tel point qu’elles sont visibles sous forme de petites déformations du sol en saillie. Les tunnels se voient un peu comme un tuyau d’arrosage semis enterré.

Les campagnols sont beaucoup plus nisibles que les taupes.

Comment peut-on se débarrasser des taupes ?

Les piégeages létaux ou piégeage vivant ? Piéger soi-même ou faire appel à un professionnel, efficace si c’est bien fait. Mais c'est une technique qu'il faut bien maitriser car les taupes ont un odorat très développé et ont horreur des courant d'air. Un piège manipulé à main nue et positionné sans précautions sera inefficace

Chasser les taupes de la zone avec des plantes répulsives, Euphorbia lathyris, branche de sureau, gousses d’ail, poils de chien, Bulbes de Fritillaire. Pas vraiment efficace car les taupes ne mangent pas de végétaux, il est donc fort peu probable que ces morceaux de plante ne les indispose.

Appareils à ultrason, Très illusoire car les taupes ne sont pas vraiment sensibles aux ultrason contrairement aux rongeurs Bouteilles renversées. Même remarque pour les ultrasons.

Il n’existe plus d’appâts (vers de terre) empoisonnés, ce n’est plus autorisé en France.

Techniques culturales. Une femelle taupe ne met bas qu’une portée de 4 petits par an la fécondation a lieu en mars et les naissances en avril. Une fois sevrés, les jeunes sortent du terrier pour aller coloniser un autre territoire car chaque taupe a besoin d’une grande surface de terrain pour se nourrir. Ils passent du temps en dehors du sol sous un couvert végétal et sont ainsi sensibles aux prédateurs : oiseaux de proie, serpents, blaireaux, renard, chats… En ne laissant pas de paillage, et en aérant le couvert végétal arbustif, ces animaux sont alors victimes des prédateurs. Comme une taupe ne vit que 4 ou 5 ans cette méthode douce débarrasse petit à petit le terrain de ces petits mammifères.

Posez toutes vos questions au cours de l’émission jardinage le dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures en appelant au 04 76 46 45 45.