Comment tailler la vigne ?

Pourquoi tailler la vigne ?

Les vignes sont des lianes, il est nécessaire de les discipliner et veiller à ce qu’elles ne s’épuisent pas. Il faut donc intervenir une à plusieurs fois dans l’année.

Comment et quand les tailler ?

Professionnellement, on devrait plutôt parler des tailles de la vigne, car il y a de multiples méthodes, mises au point au cours des siècles dans les différentes régions de culture de la vigne en fonction du climat et surtout du très grand nombre de cépages* qui ont des caractéristiques et des vigueurs différentes.

Il y a deux grandes catégories de cépages :

· Les cépages de raisin de cuve, en général peu agréables à manger à la main comme les ‘Pinots’, ‘Gamay’, ‘Chardonneret’, certains ‘Muscat’…

· Les cépage de raisins de table dont les fruits sont plus doux et dont les dates de récolte s’étalent largement dans la saison. Par exemple les ‘Chasselas’, ‘Muscat’ de table, ‘Cardinal’, ‘Italia’ pour les plus connus.

Quand taille-t-on la vigne ?

Il y a deux époques, la taille d’hiver, structurante. Elle permet de maintenir la forme du cep et limiter la nombre de grappes pour que les fruits soient bien calibrés, sucrés et colorés.

La taille d’été,

Qui se décompose en ébourgeonnage, pour enlever les gourmands poussant directement sur le tronc, l’épamprage qui consiste à raccourcir les sarments à quelques feuilles au-dessus de la dernière grappe et plusieurs émondages, qui consistent à limiter le développement des rameaux trop exubérants afin aussi de permettre aux grappes de raisin de profiter du soleil.

La taille d’hiver

Je laisserai de côté les techniques des viticulteurs pour essayer de donner quelques conseils assez faciles à respecter se basant sur les principes de base de la taille « Guyot ».

Le but est de renouveler chaque année les rameaux et de maintenir la végétation la plus près possible du pied afin de conserver une forme utile du plant.

Pour les cordons, palissées contre un mur ou sur fils de fer, on supprime ce qui a donné l’année dernière pour ne garder que deux sarments.

Un qui sera taillé à deux yeux et qui donnera deux nouveaux rameaux stériles, l’autre sera taillé plus long sur 3 à 6 ou 7 yeux suivant la vigueur de cépage. C’est sur ce rameau appelé « baguette » ou « archer » suivant les régions que naitrons les sarments qui porteront les grappes. Les baguettes seront palissées.

La longueur de taille des baguettes ou archers

Pergola couverte de vigne, lac Léman © Getty - Pierre Longnus

Pour les cépages à faible vigueur comme les Chasselas, les yeux « fertiles » commencent à partir du troisième œil, on peut donc tailler sur 3 à 4 yeux.

A l’opposé, pour les variétés très vigoureuses comme « Italia » les yeux fertiles ne commencent qu’à partir du quatrième ou même du cinquième. Il faudra donc tailler plus long si on veut avoir du fruit (6 à 7 yeux).

En général, les cépages vigoureux sont conduits en pergolas, ce qui permet d’avoir à la fois du fruit et de l’ombre en été.

*Cépage : en viticulture le cépage est l’équivalent de la variété ou du cultivar en horticulture ou arboriculture. La culture de la vigne existe depuis très longtemps et elle a adopté au cours des siècles un langage qui lui est particulier.

