Composts ou terreaux ?

Ce n’est pas qu’une question de sémantique, un compost est un produit différent d’un terreau. Ces notions sont pourtant souvent confondues dans les discours d’organisations militantes de l’environnement.

Trois définitions :

Le terreau est un support de culture généralement constitué d’un seul élément de départ, par exemple le terreau de feuille est produit par la fermentation (décomposition) de feuilles uniquement.

Le compost, concept original, est issu de la décomposition d’un nombre plus ou moins importants de matières organiques, végétales principalement, mais parfois aussi carnées. A l’origine c’était le tas de déchets d’une exploitation agricole qui prenait souvent un nom plus ou moins poétique : « Le tas », le « ruclon » en Suisse, qui viendrait du verbe racler.

Le compost, terme cultural employé par les horticulteurs, est un mélange à usage de support de culture, constitué de différents matériaux que sont un ou plusieurs terreaux, de terres spéciales appelées terre franche, terre de bruyère, sapinette ou tourbe (non exhaustif) plus généralement pour le drainage un peu de sable et parfois des engrais minéraux ajoutés. Les matériaux de ce compost sont savamment dosés de manière à apporter à la plante un milieu physique adapté et de la nourriture pour le temps de la culture.

Des appellations qui prêtent parfois à confusion.

Surtout quand la normalisation s’en mêle.

Actuellement les terreaux, composts et terres commercialisées sous ces termes doivent correspondre à des normes précises sur les contenus qui sont des fourchettes de valeurs

Taux de matière organique ,

Concentration de minéraux (NPK*)

Taux de matière sèche,

Taux de résidus après incinération (à 90°C)

Etc.

Quelques exemples:

Une terre de bruyère est différente d’une terre « dite de bruyère ». La première est issue directement du raclage d’une couche végétale ou poussent des bruyères. Elle est donc uniquement constituée de bruyères plus ou moins compostées. Alors que la terre dite de bruyère est en en fait un compost (constituée de déchets végétaux compostés dont le pH est acide).

Tout cela décrit sous un vocable très proche deux produits totalement différents sur les caractéristiques physiques du produit.

Une terre franche, est normalement un sol matériau issu de la partie superficielle du sol. Sous cette appellation, on comprend aisément qu’il n’y pratiquement pas deux terres franches semblables comme il n’y a pas deux sols exactement identiques.

Un terreau de feuille est obligatoirement constitué uniquement de feuilles compostées.

Un terreau de fumier, de mouton, de cheval ou de vache sera par exemple constitué uniquement de fumiers des animaux cités compostés.

La « terre de gazon », appellation non officielle, est constituées de couches superficielles décapées, d’une zone herbeuse fauchée ou tondue et stockée plusieurs mois sous un forme de lasagnes rangées avec les parties vertes en contact avec les parties et les racine en contact avec les racines. Il y aura donc une première couche posée à l’endroit, la suivante sera à l’envers, et ainsi de suite. Les couches impaires à l’endroit, les paires à l’envers.

Un compost de déchetterie sera souvent issu de déchets végétaux collectés et fermentés selon les règles de l’art. Il est produit en fermentation aérobie chaude (70°C) mais c’est un produit qui contient généralement beaucoup de matière carbonée et particulièrement de la lignine. De ce fait c’est un produit trop souvent non finit.

Un compost de déchets urbains (industriel) sera issu de la décomposition de déchets ménagers collectés et fermentés en méthode aérobie ou anaérobie (issu de méthanisation).

Un compost familial peut être issu de déchets ménagers non carnés mélangés parfois avec des déchets de jardin, herbe BRF, légumes.

Des produits de valeurs culturales très différentes où le pire côtoie parfois le meilleur,

Au niveau du commerce, il faut faire attention aux produit que l’on achète car les étiquettes sont souvent alléchantes mais ne correspondant pas toujours très aux besoins.

Au moment de l’achat il faut lire attentivement la composition du contenu.

Le compost du particulier :

Il ne faut jamais oublier que le compost familial est en réalité un ensemble de déchets, puisqu’il est essentiellement issu de déchets. IL arrive rarement que l’on puisse obtenir un produit de haute qualité en partant des déchets en vrac, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on part de déchets triés et mono spécifiques comme du fumier ou des feuilles, Pour obtenir une bonne qualité il faut maitriser plusieurs critères, autant dans les apports de matière que dans le processus de fermentation.

Les quantités apportées chaque semaine sont trop petites pour atteindre la masse critique (environ 1m3) pour permettre une montée en température nécessaire pour détruire un grand nombre d’agents pathogènes.

On ne peut alors compter que sur « l’effet suppressif », phénomène découvert assez récemment mais encore très mal connu, c’est-à-dire encore considéré comme aléatoire.

Compost ménager amateur © Getty - Capelle.r

Pour compenser la forte teneur en eau des déchets ménagers, le composteur doit rapporter de la matière sèche qui se trouve être souvent des copeaux de bois avec le risque d’obtenir un compost trop carboné .

En effet si la matière en décomposition est trop humide la fermentation devient anaérobie et produit de mauvaises odeurs ainsi que du méthane.

Il est à noter aussi que malheureusement les formations proposées par des collectivités ou des associations environnementalistes n’ont pas le niveau souhaité car pour bien comprendre l’art du compostage il faut en effet avoir des connaissances de base en biologie et en agronomie, à plus forte raison pour l’enseigner.

*NPK Ce sont les symboles chimiques des trois principaux minéraux entrant dans la nutrition des plantes, Azote (N), Phosphore (P) et Potasse (K).

