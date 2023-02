De l'importance du rapport C/N dans les sols

Sans carbone il n’y a pas de vie. Avec l’azote, la dosage de ces deux éléments constituent les principaux paramètres qui régissent la vie des plantes.

Qu’est-ce que ce rapport C/N ?

C’est un rapport en termes de masses entre le carbone organique et l’azote présents dans le sol ou dans des organismes vivants.

Regardons d’abord ce qui se passe dans les sol (rappel sur la matière organique dans le sol épisode précédent).

La matière organique dans le sol est principalement composée de végétaux en décomposition. Les principaux éléments minéraux contenus dans cette matière sont :

Le carbone dans les chaines carbonée de la cellulose et de la lignine ainsi que dans le glucose.

L’azote qui nourrit principalement les micro faune et microflore du sol (bactéries champignons levures).

Ces petits organismes vont casser les grosses molécules organiques pour en ressortir de plus petites éléments sous forme d’éléments simples ou d’ions minéraux solubles. Ils puisent principalement leur énergie dans les sucres synthétisés par les plantes et dans l’azote.

Quand il y a beaucoup d’azote, le rapport C/N est faible, ce qui encourage une vie microbienne forte et donc une libération rapide des autres éléments du sol mais ces éléments libérés seront mobiles et assez facilement con sommés ou lessivés.

C’est la configuration que l'on trouve en enfouissant des déchets végétaux verts très herbacés.

Quand au contraire il y a beaucoup de carbone, il y a proportionnellement moins de « carburant » pour les microorganismes et donc moins de libération d’éléments minéraux, notamment d’azote pour les plantes, ce qui conduit à une faim d’azote.

C’est une configuration que l’on retrouve quand on apport trop de « matière carbonée » par exemple avec des composts trop jeunes et contenant trop de bois ( la lignine, composante importante du bois ne peut être dégradée que par des champignon et le processus est beaucoup plus lent qu’avec des bactéries.)

Quel équilibre rechercher ?

Dans un sol le rapport C/N devrait se situer entre 9 et 12.

En dessous la vie microbienne est faible et la mise à disposition pour les plantes des minéraux est faible.

Au-dessus de cette fourchette, l’excès de carbone « consomme » l’azote disponible au lieu d’en apporter aux plantes. On rencontre alors des situations de « fringales d’azote » chez les plantes pendant l’été.

Cet excès de matière carbonée est un piège fréquent dans lequel tombent les néophytes qui commencent un jardin et veulent remonter le taux de matière organique de leur sol. Pour éviter cela, il est possible, dans des sols pauvres en matière organique, d’apporter ce type de compost en tout début les deux ou trois premières années, puis il faut ensuite apporter une MO plus azotée et faire vérifier le rapport C/N par une analyse de sol périodique (tous les 5 ans environ).

Comment agir pour maintenir un bon équilibre ?

C’est en choisissant le type de matière organique apportée au sol qu’on peut faire monter ou descendre ce rapport, mais cela se passe sur plusieurs années. La matière organique apportée régulièrement dans un sol devrait avoir un rapport C/N compris entre 10 et 20 avec une valeur moyenne souhaitée autour de 15 à 17.

(fumier de ferme peu décomposé par exemple).

quelques valeurs de rapports C/N dans des matières organiques - Jacques Ginet

A partir des années 80, une mise à disposition gratuite des premiers composts résultant des déchèteries communales, a poussé les jardiniers a mettre beaucoup de ce compost dans les sols.

Les taux de matière organique (MO) des sol a progressé rapidement et bout de 10 à 15 ans le rapport C/N est monté largement au dessus de 12 (atteignant parfois 15 ou 16) et sont apparues des fringales d’azote qui mettront au moins autant de temps à se résorber qu’il en a fallut pour accumuler tout cette matière ligneuse.

Dans ces cas le seul moyen est de faire des apports fractionnés d’azote minéral (nitrates) tout au long de la culture.

Ecoutez l’émission jardinage du dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures. Vous pouvez appeler pour poser vos questions ou donner un avis au 04 76 46 45 45