Encore un parasite assez peu connu : la cuscute

Parmi les plantes parasites de nos jardin et des cultures agricoles, il y en a une bien singulière, la cuscute, ou plutôt les cuscutes car il y en a de nombreuses espèces à travers le monde.

Peut-être avez-vous parfois observé, dans vos massifs de reine-marguerite par exemple, des filaments roses ou jaunâtres envahissants les plantes, avec de petites fleurs blanches ou roses ?

C’est de la cuscute

La cuscute, Cuscuta sp, est une plante parasite, dépourvue de chlorophylle, comme l’orobanche dont nous avons parlé précédemment, donc parasite obligatoire*, qui a une croissance de plante grimpante.

Il en existe plusieurs espèces, dont la cuscute d’Europe, Cuscuta europaea, assez rependue dans notre région.

Comment vit-elle ?

Elle se propage par le semis. Les fleurs produisent une grande quantité de minuscules graines qui se mélanges aux semences des plantes parasitées.

Les graines germent, lèvent et comme les autres plantes grimpantes, ces végétaux ont des moyens de repérer les supports sur lesquels elles s’enroulent et émettent des suçoirs grâce auxquels elles pompent dans leurs hôtes la sève et les éléments dont elles ont besoin.

Quels sont les effets de leur parasitisme ?

Le premier effet est, bien sûr, un affaiblissement de la plante hôte qui perd beaucoup des molécules qu’elle a synthétisées pour assurer sa croissance et sa reproduction.

Le deuxième effet est une concurrence pour l’énergie lumineuse, car le parasite ne va pas tarder à recouvrir la surface de son hôte.

Quelles méthodes de lutte ?

Il n’y a aucune possibilité de lutte chimique actuellement. Seuls des moyen prophylactiques sont préconisés.

Il faut être vigilants d’avril à octobre et faucher tout la culture porteuse de cuscute avant qu’elle ne fleurisse, sinon les graines, très petites, se ressèmeront et infesteront le terrain pour plusieurs années.

Les marchands grainiers trient mécaniquement et éliminent les graines de cuscute qui pourraient se trouver mélangées avec les semences commercialisées. Par contre il faut se méfier des graines échangées par les amateurs où les professionnels produisant de très petites quantités et n’ayant pas de moyen de tri des semences (circuits …)

Quelles sont les plantes hôtes qui peuvent être menacées ?

Elles sont très nombreuses et c’est en fonction de l’espèce du parasite concerné.

Dans notre région Auvergne Rhône Alpes, c’est la cuscute d’Europe qui est la plus répandue. Elle un large spectre d’hôtes.

En tête de liste arrive la luzerne, ensuite :

Parmi les plantes potagères, il y a les betteraves, carottes, aubergines, pommes de terre, tomates, choux, ciboulettes, thyms, fraisiers, haricots, navets, radis, poivrons…

Dans nos massifs floraux on peut en trouver sur pétunia, dahlia, chrysanthème, bruyère et surtout reine-marguerite.

Certains arbres et arbustes peuvent être touchés et là la lutte peut être plus simple : big none, olivier, agrumes.

Il y a aussi les adventices, surtout les orties et les Apiacées.

Plus au Sud on peut trouver la cuscute champêtre, Cuscuta campestris, principalement sur luzerne.

Et en région côtière, en zone montagneuse sèche et plutôt acide, la cuscute du thym, Cuscuta epithymum.

*Parasite obligatoire : se dit d’un organisme qui doit impérativement vivre au dépend d’un hôte. C’est le cas des plantes dépourvues de chlorophylle. En opposition terminologique avec un parasite occasionnel qui peut s’autosuffire mais qui préfère trouver des compléments nutritionnels chez un hôte. A ne pas confondre avec un organisme saprophyte ou symbiotique.

