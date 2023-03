Engrais ou amendement, minéral ou organique ?

Une plante exporte des éléments chimiques du sol au cours de sa croissance. Pour remplacer ces minéraux ou corriger les déséquilibres du sol faut-il des engrais, des amendements, minéraux ou organiques ?

Une plante est une véritable usine chimique qui synthétise des molécules énergétiques à partir de l’énergie solaire, mais elle a besoin d’éléments minéraux qu’elle trouve dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Il faut donc redonner au sol l’équivalent de ce qui a été consommé.

Engrais ou amendement ? Une différence sémantique et technique importante.

Un engrais est un intrant sensé rapporter au sol les éléments qui sont exportés par une culture. Il est géré par un plan de fumure qui tient compte de la culture produite sur un sol donc sur une durée limitée dans le temps de quelques mois à une année.

Le calcul d’un amendement, par contre, se base sur l’état du sol, sa structure physique, sa matière organique et les éléments minéraux disponibles pour les plantes. Son objectif est de corriger les imperfections du sol par un ou plusieurs apports de matières organiques et minérales, voire parfois de sable.

La connaissance du sol

Il faut, bien sûr avoir une connaissance du sol, de ses particularités physiques, qui varient peu, même sur le long terme, ainsi que ses particularités chimiques.

tout cela peut être connu avec une assez bonne précision par une analyse de sol et qui peut être complétée par une observation attentive.

L’amendement, un apport en général en grande quantité.

Les imperfections d’un sol ne peuvent pas être corrigées d’un simple coup de baguette magique. Il faut en général un plan pluriannuel d’amendement. Ce peut être des apports massifs de matière organique.

Cela est aussi très souvent un apport important d’éléments minéraux sous une forme adaptée à chaque type de sol. Les laboratoires d’analyses de sol proposent souvent des plans de correction de la fumure.

L’engrais, un apport ponctuel et précis

Basé sur un plan de fumure tenant compte des spécificités de la culture.

Ce plan prend en compte le bilan des exportations de la culture, les particularités du sol, mais aussi le timing de la culture avec les périodes optimales d’apport des engrais.

Les bilans des exportations ne sont plus accessibles sur de sites internet, sauf pour des professionnels abonnées à des sites payants.

La méthode la plus simple pour savoir quoi mettre dans le sol est de faire faire une analyse de sol en précisant quel type de culture vous envisagez. Le laboratoire vous propose en principe un plan de fumure sur 3 ou 5 ans.

Conseil de fumure suivant analyse de sol - Jacques Ginet

Choix d’un engrais

Sur l’image précédente (résultat d’une analyse de sol), une ligne donne les équilibres, c’est à dire le rapport souhaité entre chaque élément en prenant le phosphore comme unité.

Par exemple 2,7 -1 - 2,8 - 0,8 signifie qu’il faudrait

2,7d’azote, soit 2,7 fois plus d’azote que de phosphore

1 de phosphore, soit l’unité

0,8 de potasse soit, 0,8 fois plus de potasse que de phosphore.

Ceci est un équilibre recherché entre les différents minéraux.

Sur tous les sacs d’engrais, les chiffres sont disposés dans le même ordre N (azote)-P (phosphore)-K (potasse), c’est la norme officielle.

Plan avec un engrais minéral

Sur le sac d’engrais à disposition, on lit en % : 15 - 6 -12, (le magnésium n’est pas mentionné sur la face principale du sac en raison des normes d’affichage) mais à l’arrière du sac on voit, dans le détail de la composition, qu’il y a 2% de magnésium. Cela signifie que l’engrais a un équilibre de 2,7 – 1 – 2 – 0,3 ce qui est très proche de l’équilibre recherché. (0,3 = 2/6) ce qui est un peu inférieur aux besoin mais acceptable car on ne trouve jamais exactement l’équilibre que l’on recherche.

Sur le plan de fertilisation proposé on voit 1,6 – 0,6 – 1,7 plus 5,5 de magnésium (donné en kg pour 100m² =1 are) soit un équilibre de 2,7 – 1 – 2,8 -3,3, ce qui correspond à peu près au besoin en Kg de chaque minéral pour 100 m²

Sur le sac il est écrit 15% d’azote, soit 150g d’azote par Kg d’engrais.

Pour savoir combien d’engrais utiliser (plan de fertilisation 1,6 kg d’azote) il suffit de faire la division suivante 1,6 (kg d’azote pur) / 0,15 (150gr=0,15kg). Cela donne environ 10 kg d’engrais pour 100 m²

A noter que cette quantité est assez moyenne pour une culture de légumes feuilles comme les salades par exemple.

Sac d'engrais minéral - Jacques Ginet

Plan avec du fumier de bovins :

Un fumier de bovin contient environ : 0,59 – 0,28 – 0,95

6g d’azote (N) par kg soit une concentration de 0,6%

3g de Phosphore (P) par Kg soit une concentration de 0,3%

9,5g de potasse (K) par Kg soit une concentration de 0,95 arrondie à 1% (pour simplifier les calculs puisque cette concentration est une moyenne)

Cela fait un équilibre de 2 – 1 – 3,5 ce qui n’est pas très loin de 2,7 – 1 – 2,8

On pourrait donc utiliser ce fumier bovin. Combien en faudrait-il ?

1,6 kg : 0,0059 = 271 Kg de fumier environ pour l’azote

1kg : 0,0028 = 350 kg de fumier pour le phosphore

2,8 kg : 0.0095 = 294kg de fumier pour la potasse

La teneur en magnésium n’est pas connue mais il y en a.

En conclusion, il faudrait entre 270 et 350 kg de fumier pour 100 m² de jardin.

C’est une quantité qu’il n’est pas très aisée à enfouir, en plus il faut l’avoir à disposition ou l’acheter et ce n’est pas toujours simple.

Vous pouvez voir sur le site ARVALIS les teneur en éléments minéraux principaux des matières organiques.

Troisième option les engrais organiques du commerce.

Il serait un peu fastidieux ici de faire la même démarche pour les engrais organiques.

Les engrais organiques sont des engrais fabriqués à partir de matières issues du vivant (sang, plumes, os, cornes, mélasses, déchets végétaux). Ils sont à la fois chers et correspondent rarement aux équilibres recherchés, il faut souvent combiner deux ou plusieurs engrais (comme c’est aussi souvent le cas avec des engrais minéraux) mais c’est l’option que doivent suivre les cultivateurs bio.

Question : faut-il utiliser de l’engrais minéral, du fumier ou de l’engrais organique ?

La réponse est assez triviale : les deux ou les trois suivant nos moyens en possibilité d’achat et de d’approvisionnement.

Explication :

Un jardinier amateur n’est pas contraint aux obligation de l’agriculture biologique, il peut donc panacher et faire des économies substantielles sans perdre en qualité.

Le principe est de commencer par évaluer la matière organique disponible, fumier, fientes de volailles, farine de plumes drêches de distilleries, compost maison ou d’usine.

A noter que la teneur en minéraux des composts peut être considérée comme négligeable dans les calculs.

Quand on sait combien on peut apporter de fumier par exemple, il suffit de calculer ce que le fumier apporte, le soustraire aux besoins de la cultures. Le résultat obtenu donne un plan de fumure avec engrais, l’engrais minéral venant compléter les besoins des plantes.

Rappelons que les plantes assimilent essentiellement les éléments minéraux sous forme d’ions (sels) et que la matière organique est là pour aider le sol à stocker les éléments minéraux.

Il faut donc faire un apport de matière organique au moins tous les deux ans. Pour le reste les engrais minéraux peuvent très bien faire l’affaire et surtout simplifier le travail du jardinier.

