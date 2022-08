A lire : L'urine : de l'or liquide au jardin

Qui est l’auteur ?

Au départ Renaud de Looze n’est pas un agronome, il est ingénieur en électromécanique. C’est sa passion pour les palmiers qui le conduit à en cultiver. Il crée une pépinière, La palmeraie de Alpes où il en vend, puis à élargit son panel vers les autres plantes de climat méditerranéen.

Comme il est très curieux et qu’il aime la recherche, il valorise sa formation d’ingénieur en menant des recherches sur la nutrition des plantes avec l’écriture d’une première version de l’urine, de l’or liquide au jardin, qu’il va enrichir et rééditer en 2018.

Le Livre

Est un guide pratique destiné en premier au jardinier amateur.

Dans l’édition enrichie, on trouve le complément de l’urine : le compost.

Il y a des tableaux et des exemples de calculs, mais ils ne rendent pas difficile la lecture de l’ouvrage car le lecteur peut tout à fait les laisser de côté en première lecture et retourner les consulter pour approfondir ses connaissances par la suite.

L’ouvrage est agréablement et abondamment illustré par des dessins humoristiques d’"Avoine" ainsi que de photos des expériences menées. Il est aussi très riche en informations mais facile à lire.

C’est aussi un livre qui pouvait surprendre lors de sa première parution par le choix du sujet et par certains conseils qu’il prodiguait car il était alors à l’avant-garde, mais aujourd'hui, il est en plein dans l’actualité.

