Couleurs et fragrances au jardin en hiver

Même s’il fait froid et humide en hiver, le jardin peut continuer à nous enchanter avec ses fleurs et ses surtout avec ses fragrances.

Couleurs d’hiver :

Feuillage persistants verts ou panachés mais non évolutifs.

Fruits.

Floraisons hivernales d’arbustes ou de plantes, plantes vivaces ou bulbes, dont certaines sont parfumées.

Voire en annexe une liste non exhaustive de plantes intéressantes.

Feuillages persistants

Les feuillages persistants verts ou panachés gardent une masse de couleur mais qui n’évolue pas dans le temps.

Pour limiter l’effet de monotonie, il ne faut pas plus de 10% du total en feuillage persistant et pas trop de panaché.

Fruits colorés :

Très connus comme les cotonéasters ou les pyrancanthas, les pommiers d’ornement sont intéressants mais manquent un peu d’originalité. Ils peuvent être complétés par d’autres espèces moins répandues comme le bambou sacré ou le fusain d’Europe.

Ils sont très intéressants, car en plus de leur effet décoratif, ils attirent les oiseaux et les nourrissent pendant l’hiver.

Attention, même si les oiseaux mangent ces fruits, certains sont toxiques ou très toxiques comme les Daphné sp.

Fruits de callicarpa © Radio France - Jacques Ginet

Plantes à fleurs parfumées

Certaines ont contre elle, le fait que les parfums ont de la peine à s’exprimer quand il fait froid et parfois elles ne sont pas très spectaculaires mais très parfumées comme le Chimonanthus praecox qui judicieusement placés, ces floraisons sauront séduire le visiteur.

Elles séduisent aussi les insectes pollinisateurs qui hivernent à l’état adulte, abeilles à miel, mais aussi syrphes et chrysopes qui en profitent pour reconstituer leurs réserves de pollen et de nectar qu’elles stockent dans leur jabot.

Rose de Noël © Getty - Justus de Cuveland

Conclusion

Surtout à ne pas oublier lors de l’installation d’un jardin, les végétaux de décoration hivernale font partie de la palette de plantes à bien disposer.

L’intérêt est de bien répartir dans le temps les effets décoratifs afin d’avoir un jardin bien vivant, pour notre plaisir et aussi pour la faune, oiseaux, insectes et même petits rongeurs.

Il est aussi important de savoir quand et comment tailler ces arbustes pour ne pas exporter et perdre la floraison à venir.

Annexe

Fruits décoratifs :

Callicarpa bodinieri, beaux fruits d’un violet lumineux.

Cotoneaster sp divers, cotonéasters. Fruits rouges.

Crataegus sp, aubépines diverses, poire Martin. Fruits rouges comestibles.

Danae racemosa, laurier d’Alexandrie. Fruits rouges toxiques;

Euonymus europeus, fusain d’Europe, bonnet d’évêque toxique fruits roses et jaunes.

Ilex aquifolium, et variétés, Houx en variétés. Fruits rouges, parfois jaunes, toxique.

Malus en variétés. Pommiers d’ornement à fruits rouges à jeunes comestibles mais très acides et parfois astringents.

Nandina domestica, bambou sacré, fruits en cymes rouge vif très persistants. Toxiques.

Ruscus aculeatus, fragon, petit houx. Fruits rouges toxiques.

Ligustrum (surtout japonicum), troène (du japon plus intéressant). Fruits noirs en grappes toxiques.

Mespilus germanica, Néfliers d’Europe. Fruits brun astringents devenant doux avec le gel.

Pyracantha ssp, Buisson ardent. Fruits jaunes à rouges.

Fruit de Nandina domestica © Getty - Little Dynosaure

Fleurs non parfumées :

Erica carnea variétés, bruyère rustique en fleurs rouge à blanc tout l’hiver. Très mellifère.

Jasminum nudiflorum, Jasmin nudiflore, jaune retombant.

Helleborus niger (vivace), rose de Noël, fleurs blanches en hiver.

Crocus ssp, Crocus de printemps. Couleurs jeunes ou violet.

Galanthus nivalis, vrai perce neige. Plante bulbeuse. Fleurs blanches souvent sous la neige.

Leucojum vernum, nivéole, faux perce neige. Fleurs blanches marquées une tache verte au bout des tépales.

Crocus © Getty - Ekspansio

Fleurs Parfumées :

Chimonathus praecox, chimonanthe autrefois nommé calycanthe, peu décoratif mais très parfumé. A positionner près d’un passage, d’une porte ou d’une fenêtre.

Choisya ternata, oranger du Mexique. Floraison blanche entre novembre et avril suivant les années.

Daphne mezereum, (sol acide) bois gentil, fleurs rose parfumé fin d’hiver toxique.

Daphne odora (gélive), fleurs roses parfumées. Toxique.

Daphne cneorum, sous arbuste fleurs fin d’hiver odorante, rose, toxique.

Lonicera fragantissima, Chèvrefeuille arbustif non grimpant à fleurs blanches hivernales très odorantes.

Mahonia japonica ‘Hivernant’, mahonia à belles floraison jaune hivernale, forme compacte.

Mahonia X media ‘Charity’, mahonia hybride de M. japonica forme érigée peu ramifiée.

Hamamelis mollis, floraison originale en hiver jaune à rouge.

Sarcococca ruscifolia, feuillage persistant ressemblant à Danaé racemosa, floraison blanche odorante en hiver, fruits noirs.

Viburnum fragans (syn. farreri), viorne odorante, floraison en petites bouquets roses odorante entre novembre et mars.

Viburnum X media ‘Bodnantense’, Mahonia X Charity, viorne de Bodnant, ressemble à V. Fragans. Viburnum tinus, laurier tin, fleurit entre novembre et avril, floraison flanche odorante.

Ecoutez l’émission jardinage du dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures. Vous pouvez appeler pour poser vos questions ou donner un avis au 04 76 46 45 45.