Emerveillez vous ! un livre pour cet été

Qui est François Couplan ?

François Couplan est un ethnobotaniste, quelqu’un qui étudie le lien entre nos civilisation et les plantes, toutes les plantes. Il est aussi un pionner de la « survie douce », un mode de vie en harmonie avec la nature, participe au développement de la permaculture en traduisant les ouvrages de de Bill Mollison et David Holmgren, deux australiens créateurs du concept dans les années 70.

Il a parcouru les cinq continents à la recherche de l’utilisation des plantes par les peuples. Il a toujours recherche ses liens avec la nature.

« Depuis trois quarts de siècle, je m’émerveille devant les plantes »

C’est la première phrase de la quatrième de couverture de ce livre qui nous emmène découvrir l’univers des végétaux à travers nos cinq sens.

Pour la compréhension les plantes sont citées sous leurs noms vernaculaires avec un renvoi en bas de page vers les noms botaniques, ce qui permet de bien imaginer ce dont l’auteur parle.

Chacun de nos cinq sens sens correspond à un chapitre qui se termine par quelques notions d’anatomie.

Un livre instructif et distrayant à la fois, facile à lire, sans prise de tête à lire tranquillement dans un transat ou un hamac à l’heure de la sieste.

Il m’a rappelé mes jeux d’enfance avec les impatiens de Balfour dont on faisait éclater les fruits d’un simple effleurement de la main ou les fleurs fanées de silène enflé dont on faisait des pétards.

