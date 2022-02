La taille "des petits fruits"

Les petits fruits :

Appellation donnée aux arbustes qui produisent ces fruits particulièrement appréciés, framboises, mûres, cassis, casseilles, groseilles en grappes ou à maquereaux, myrtilles.

Particularité de ces végétaux

Tous ces végétaux, à l’exception des myrtilliers, sont "basitoniques", c’est-à-dire qu’ils se régénèrent principalement par leur base.

Comment les tailler ?

Pour tous ses végétaux le principe est de renouveler les rameaux pour produire sur des branches jeunes, bien irriguées par la sève et le soleil.

Cassis, casseilles, groseilles en grappe et épineuses (à maquereaux),

Pour avoir de belles grappes et de beaux fruits (groseilles à maquereaux, casseilles) il faut en réduire le nombre car 1m² de sol ne peut produire qu’un poids limité de fruits.

Il faut aussi que ces fruits soient situés sur des rameaux vigoureux et bien éclairés.

Il suffit donc de supprimer les vieux rameaux, les rameaux de faible vigueur en ne conservant qu’un nombre restreint de branches, 3 à 10 environ en fonction de la vigueur de la plante.

Taille d'un pied de cassis - Jacques Ginet

On conserve en général, sauf pour les groseillers épineux, l1/3 en rameaux de 1 an, 1/3 de rameaux de 2 et 3 ans et 1/3 de rameaux à naitre*. Ces rameaux sont choisis en fonction de leurs positions bien répartie dans le volume de l’arbuste en évitant ceux qui penchent trop, car chargés de fruits ils se coucheront et les fruits seront contaminés par la terre (salissure et contamination parasitaire).

Taille jeune cassis - Jacques Ginet

Le cas des groseillers épineux

Ces derniers produisent sur du bois de 2 ans et plus. Il faudra donc conserver plus de vieux bois et bien éclaircir la plante pour permettre une récole aisée car les épines sont vraiment féroces.

Framboises et mûres,

· Les framboisiers,

Comme les ronces, fleurissent et produisent sur les rameaux de l’année précédente, puis meurent à l’exception des framboisiers bifères.

Ces plantes ont besoin d’un support car le tiges sont longues et peu épaisses. On les conduit donc en ligne, sur des fils tendus.

Pour ce type de végétaux, comme pour les précédents, il faut éviter l’embroussaillement.

Ils ont toutefois un avantage, les rameaux qui ont donné leurs fruits meurent au cours de l’été. La première chose à faire est donc de nettoyer tout ce bois mort.

Ensuite, il suffit de choisir les branches vigoureuses et bien placées qui porteront les fruits.

Framboisiers taillés et palissés - Jacques Ginet

· Les mûres,

Ce type de mûres est produite par des plants de ronces, à ne pas confondre avec les mûres de murier qui sont produites par un arbre.

Il existe des variétés de ronces améliorées, qui produisent de grosses mûres au goût des mures sauvages. Les meilleurs variétés de ces mûres sont épineuses mais ont abandonnées en raison de leur agressivité. Mais vous pouvez récolter des marcottes de plantes à beaux fruits dans la nature et les cultiver dans votre jardin. Attention, il faut de la place et une grande rigueur lors de la taille et du palissage. Lors de la taille il est conseillé de fractionner les tiges pour les détacher et d’utilise le sécateur comme une pince.

Les mûres sans épines sont des hybrides obtenues avec d’autres espèces, Elles ont un autre goût parfois un peu fade à l’exception des hybrides avec des framboises comme "Thornless loganberry".

Il y a un petit distinguo à faire, les ronces se régénèrent de la base du plant alors que les framboisiers drageonnent. Pour ces derniers, il faudra choisir de jeunes tiges placées près de la ligne de palissage. Les autres plans, faibles seront éliminés et ceux en surnombre pourront être utilisés pour la multiplication.

Le cas de framboisiers bifères, c’est-à-dire remontants

Ce qui se passe chez ces variétés, est la particularité de fleurir une deuxième fois en automne sur la partie sommitale du jeune rameau. C’est en quelques sorte une production avancée.

Il suffit, lors de la taille, comme pour les variétés unifères, de supprimer les rameaux morts (ayant donné au printemps) et de couper les têtes sèches des jeunes rameaux.

Attention, ces variétés remontantes sont déconseillées en montagne ou dans les zones froides car la deuxième production arrive rarement à maturité.

NB, que les framboisiers soient remontants ou non, la quantité de fruits produits par unité de surface est la même. Simplement pour les bifères elle partagée entre les deux périodes.

Myrtilles.

Myrtilles - Jacques Ginet

Vaccinium corymbosum, différent des myrtilles de nos montagnes, Vaccinium myrtillus, produit des fruits plus gros, mais comme les autres Vacciniums, il demande un sol acide.

Peu d’entretien pour ces plantes, juste un nettoyage périodique permettant de supprimer le bois mort et le vieux bois en équilibrant l’arbuste

*Rameaux à naitre : Est une estimation de ce qui pourra naitre sur les bases des anciennes tiges coupées court. Il faut un peu de pratique pour évaluer cela mais c'est ce qui permettra d'avoir suffisamment de jeunes rameaux pour la production de l'an prochain et donc le rajeunissement permanent des plants.

