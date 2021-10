les boutures semi-ligneuses, une méthode économe

Pour multiplier les arbustes à feuillage persistant, le bouturage semi ligneux est le plus adapté et économique. Un procédé au total assez lent puisqu'il dure sur presque une année, mais économique, avec une empreinte carbone nulle.

Quelle différence avec d’autres modes de bouturage ?

C’est une méthode qui ne demande aucun apport de chaleur ni de substances de croissances (hormones).

Il suffit d’un substrat et bien drainé, un peu d'ombre et d’une couverture pour protéger du grand froid et limiter l’évaporation des plantes (étouffée*). Un châssis, un tunnel, une serre non chauffée peuvent faire l’affaire.

Est-ce limité aux végétaux à feuillage persistant et pourquoi ?

Oui, car c’est un process qui se déroule principalement pendant le repos végétatif.

Les boutures sont façonnées et repiquées un peu avant l’arrivée du froid et des jours courts.

Les végétaux persistants ont cette particularité d’avoir un feuillage qui continue à travailler pendant l’hiver, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils se plaisent en sous-bois. Leurs « usines à chlorophylle » qui demandent peu de lumière continuent à synthétiser des produits grâce à l’éclairage qui filtre à travers les ramures défeuillées des grands arbres.

Boutures de buis - Jacques Ginet

Comment fait-t-on ?

Les boutures sont semblables aux boutures herbacées, juste un peu plus longues et plus fortes, car elles sont faites avec des parties de rameau bien aoutées. On laisse aussi un peu de feuillage au sommet. Il faut toujours laisser au moins deux feuilles, et si elles sont trop grandes les réduire pour limiter les surfaces d’évaporation.

Quand ?

On les fait entre mi-septembre, traditionnellement dans notre région après la foire de Beaucroissant, et fin octobre.

Après les avoir repiquées, arrosées et mises à l’étouffée*, éventuellement avec un ombrage, on les laisse tranquilles tout l’hiver. On ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe sous l’abri.

Au printemps, il faudra aérer doucement ces boutures, dès qu’il commencera à faire trop chaud sous le châssis ou le tunnel, afin d’habituer progressivement ces futures plantes aux conditions extérieures.

En principe à ce moment les bouture n’ont pas encore de racines, juste un cal cicatriciel précurseur de ces organes souterrains.

Quand ces boutures seront-elles prêtes à être repiquées ?

A la fin de la première année de végétation les boutures ont fait des racines et des pousses. Suivant les espèces et les variétés, elles peuvent parfois rester deux ans sur place (pour le buis par exemple en raison de sa croissance très lente).

Boutures de Prunus laurocerasus 'Rotondifolia' - Jacques Ginet

C’est donc un procédé plutôt lent !

C’est un procédé lent mais économique et très sûr car le taux de réussite est en général très bon, souvent supérieur à 80 %.

C'est une méthode avec une empreinte carbone nulle.

Mais intéressant

Par cette méthode on multiplie très facilement lauriers de haies et laurier sauce, buis, chamaecerasus, aucuba, oranger du Mexique, etc.

Bouture de Choisya ternata, oranger du Mexique - Jacques Ginet

ATTENTION :

Comme ces boutures sont faites « à froid », c’est-à-dire sans chaleur de fond, il ne faut surtout pas utiliser d’hormones de bouturages, réservées à de techniques plus sophistiquées (à chaud).

*L’étouffée : Technique de culture qui consiste à limiter au maximum l’évaporation et la transpiration de végétaux en réduisant au maximum le volume d’air de la culture et en l’isolant quasi hermétiquement de l’extérieur.

