Partons à la découverte des arbres

Qui est Boris Presseq ?

C’est un botaniste du Museum de Toulouse qui a parcouru le monde, surtout les régions tropicales pour en étudier la biodiversité.

Mais c’est surtout un bon pédagogue, défenseur de la nature qui écrit à la craie sur le trottoir dans sa ville de Toulouse, le nom des plantes et des arbres. Il anime, chaque mois des balades de découverte de la flore et de la faune locale dans sa métropole.

Il est aussi consultant pour la ville et la métropole en matière de préservation des sol.

En quelques sortes, un activiste de la nature, au sens noble du terme.

Son livre "Arbres" :

Emmène le néophyte dans le monde de l’arbre qu'il connait très mal, afin de comprendre son rôle et sa place sur terre :

· Comment est fait un arbre,

· Comment il vit, se défend, se reproduit,

· Ses interactions avec le reste de son environnement.

Ce livre est un condensé sur les arbres, simple, complet, accessible, car très facile à lire, avec de nombreuses illustrations et photos.

Je trouve que c’est un très bon compagnon de vacances pour des enfants, à partir du moment où ils savent lire couramment, à emporter lors des balades en forêt.

Paru en avril 2022 aux éditions TANA dans la collection « Les carnets du scarabée ».

