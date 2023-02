L'importance de la matière organique dans le sol

Bien souvent elle n’est pas visible à l’œil nu, mais la Matière Organique est essentielle dans la fertilité d’un sol.

Qu’est-ce que la matière organique ?

La matière organique (MO) est ce qui résulte de la décomposition des organismes vivants et des déchets qu’ils produisent.

En analyse de sol, la matière organique quantifiée est le carbone organique du sol ou du substrat.

Une matière vivante

C’est une matière qui évolue dans le temps et en fonction du milieu. Les déchets organiques sont consommés par de petits organismes, insectes collemboles et autres arthropodes, vers de terre (lombrics), bactéries et champignons. Chacun de ces organisme joue un rôle dans la transformation de la MO en « humus stable » qui lui-même va se transformer en libérant les minéraux pendant la phase de minéralisation, beaucoup plus lente que la phase d’humification.

Quel est son rôle dans le sol ?

En plus de libérer des minéraux qui servent à nourrir les plantes, la MO joue un rôle dans la structure physique du sol, le cycle de l’eau sans le sol, la rétention et la mise à disposition des minéraux pour les plantes.

A noter que les pantes ne se nourrissent pas directement de la matière organique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’humus se combine avec les particules les plus fines du sol pour former le Complexe argilo humique (CAU) qui porte des charges électriques négatives.

Ce sont ces fines particules qui définissent entre autres la perméabilité du sol, c’est-à-dire son aération, sa retenue de l’eau, sa retenue des éléments minéraux. Elle est donc primordiale dans tous les processus de culture.

La MO permet d’augmenter la capillarité du sol, donc de diminuer les besoins en arrosage. Elle aide aussi aux anions (potassium, métaux, ammoniac) à ne pas être trop lessivés.

Extrait d'analyse de sol - Jacques Gient

En quelle quantité doit-elle se trouver dans le sol ?

Dans un sol cultivé, la teneur souhaitée en MO (pourcentage de la masse totale du substrat) varie de 2 à 5 % environ.

2% pour un sol de grande culture (céréale, fourrage)

4% pour un sol maraicher.

Au-dessus de 6%, le taux de MO peu jouer un rôle inverse à l’effet recherché.

Tas s de fumier de ferme prêt à être répendu © Getty - Jörg Mikus EyeEm

Comment la gérer :

Si on prend l’exemple du fumier non desséché, sa dégradation annuelle (coefficient K1) dans le sol est de l’ordre de 35% de la masse (pas du volume) soit environ 1/3. Ensuite, l’humus stable obtenu, lui se minéralise plus lentement (environ 15%). Si le coefficient K1 d’humification dépend de la constitution de la matière organique, le coef. K2 de minéralisation est tributaire de la constitution du sol. En plus les conditions climatiques influent sur la rapidité du processus.

Il faut donc un faire des apports réguliers de matière organique brute dans un sol cultivé. Celle-ci peut être enterrée à faible profondeur par un labour ou utilisée en paillage, les organismes du sol se chargeant de l’introduire dans la terre.

Quelques informations complémentaires :

Un compost du commerce ne peut pas contenir plus de 7 % des minéraux N, P, K additionnés, et pas plus de 3% de ces minéraux pris individuellement.

Un engrais dit « organique » est un engrais dont l’azote est en partie ou totalement sous forme organique (urée). Cela permet d’avoir une libération plus progressive de cet élément et ainsi de prolonger son action en diminuant les risques de pollution par les nitrates. Mais attention car l’azote organique doit d’abord être transformé en nitrates par les microorganismes du sol avant d’être accessible aux végétaux.

Par exemple un fumier bovin contient en moyenne 0,5 % d’azote, 0,25% de phosphore et 0,65 % de potasse, alors qu’un fumier de poule peut atteindre 3,5% d’azote, 3,5% de phosphore (P2O5), 2,5% de potasse (K2O).

Ces pourcentages varient en fonction du degré d'humidité du produit.