la taille des rosiers grimpants

Qu’est-ce qu’un rosier grimpant ?

C’est un rosier qui fait de longues pousses ne pouvant pas se tenir debout sans un support ce qui est différent d'une plante grimpante qui a des moyens de s'accrocher elle-même sur un support par des ventouses, des crochets, des vrilles ou qui s'enroulent tout simplement sur un support.

Palissage obligatoire

Par définition les rosiers grimpants n’ont pas de moyens pour s’accrocher eux-mêmes à un support. Il faut donc les palisser c’est-à-dire les attacher sur un support fin comme du fil de fer, du câble, un treillis ou poteau pas trop gros.

Pourquoi faut-il les taille-t-on en hiver ?

C’est parce qu’il faut les palisser donc les manipuler, qu’on doit les tailler tôt avant que le yeux ne gonflent et deviennent plus fragiles à l’éborgnage.

Comment poussent-ils ?

Il faut faire la différence entre les rosiers « Climbing » et les rosiers sarmenteux. Leur mode de floraison est différente.

Sarmenteux (rambler) Ce sont des variétés issues de rosiers anciens ou sauvages très vigoureux et qui ne fleurissent qu’une fois par an au printemps. Parmi ces variétés on peut citer ‘Danse du feu’, premier vrai rosier sarmenteux obtenu par Charles Mallerin au début des années 50 qui reste une des plus belles variétés de vrais rosiers grimpants 70 ans après son obtention.

Climbing Parfois les rosiers buissons émettent exceptionnellement une tige très longue qui est multipliée par le pépiniériste pour donner un rosier de type climbing. Ces variétés ont la même floraison que la variété dont elles sont issues, refleurissent une ou deux fois au cours de l’été mais leur floraison est beaucoup moins spectaculaire qu’une ‘Danse du feu’

Quelques différences au niveau de la taille

Si dans tous les cas ce rosier grimpant le principe est de renouveler les rameaux ; sinon le rosier ne fleurit que dans sa partie haute, il faut faire très attention aux rosiers sarmenteux (non remontants) car ils ne fleurissent qu’une fois sur les rameaux de l’année précédente. Il est nécessaire de bien conserver le plus long possible, les jeunes rameaux pour avoir un maximum de fleurs au moment de l’unique floraison.

Pour les rosiers de type climbing, cette règle est aussi valable mais une erreur a une conséquence moindre et le rosier, même assez mal taillé, pourra quand même donner quelques fleurs.

Comment procéder pour ne pas supprimer les branches qu'on doit conserver et éviter de trop se piquer ?

La plupart des rosiers ont des épines. De plus les rosiers grimpants, ont produit des tiges qui mesurent de 2 à 5 m de long.

IL faut supprimer une tige quand on en a une autre pour la remplacer. Donc suppression de la tige ancienne et palissage immédiatement du rameau de remplacement et ainsi de suite tant qu’il y a de jeunes pousses en essayant de les répartir au mieux sur la surface à habiller.

S’il n’y a pas assez de jeunes branches ont peu conserver des anciennes en taillant très court (1 à 2 yeux) tous les petits rameaux qui ont fleurit l’année précédente.

Comme les rosiers grimpants produisent beaucoup de bois il faut penser à leur apporter suffisamment de nourriture pour assurer un renouvellement au cours des années à venir.

rosier climbing taillé et palissé - Jacque Ginet

Comment les fixer sur leur support ?

Comme il faut dépalisser la majorité de tiges chaque année, il apparait que les lien armés de fil de métal ne sont pas adaptés.

Le plus simple est d’utiliser une ficelle de sisal fine car elle prend très vite une couleur beige grisâtre qui se fond assez vite dans le paysage. Ce type de lien est facile à couper au sécateur et bio dégradable ce qui évite les problèmes d’étranglement des tiges anciennes.

Posez toutes vos questions au cours de l’émission jardinage le dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures en appelant au 04 76 46 45 45