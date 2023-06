Le lierre au jardin : ami ou ennemi ?

On le voit souvent grimper dans un arbre ou sur un mur. Parfois il est planté comme couvre-sol. Mais faut-il le laisser grimper, le limiter ou le supprimer ?

Objet de beaucoup de débats sur sa présence dans les arbres, le lierre est incontestablement un élément du décor.

Bon élément pour habiller un mur ou délétère pour les crépis ?

Contre un mur il s’accroche avec ses racines-crochets et parfois arrache les enduits ou s’immisce entre les tuiles du toit. Cela lui donne parfois mauvaise réputation, mais en réalité le lierre ne dégrade pas les enduits, c’est son poids qui joue et les crépis mal faits ou très vieux cèdent souvent sous ce poids surtout quand les éléments s’en mêlent, vent pluie, neige ou givre.

Faut-il le laisser grimper sur un arbre ?

Il a été prouvé, il y a déjà quelques décennies, que le lierre n’est pas un parasite, mais ce que personne n’a étudié, ce sont les allomones, ces substances émises par un organisme vivant et qui déclenche des réactions néfastes sur l’organisme récepteur. Aucune n’a apparemment été menée sur ces substances chimiques volatiles que pourrait émettre le lierre et qui pourrait avoir un effet néfaste pour l’arbre sur lequel il pousse.

Si on observe ce qui se passe en forêt, on voit très majoritairement le lierre envahir des ramures d’arbres vieillissant. La question alors à se poser est la suivante : le lierre grimpe-t-il plus volontiers sur les vieux arbres ou, par ses allomones, précipite-t-il chez son support la phase de sénescence ?

Mais le lierre est à la fois un abri et de la nourriture.

En effet, le lierre pourrait être une « plante de service ». bien qu’il soit très amer et toxique pour l’bomme, les ânes et le chevaux le broutent souvent préférentiellement, sa floraison tardive et automnale fourni pollen et nectar à nos abeilles et à d’autres insectes pollinisateurs comme l’abeille du lierre, Colletes hederae, longtemps confondue avec une autre espèce, Colletes halophilus, mais qui constitue une espèce en elle-même, depuis 1993, puisqu’elle n’émerge qu’au moment de la floraison du lierre et disparait en hiver après avoir assuré sa descendance comme le font les abeilles solitaires.

Hedera 'Sagitaefolia' arborescent - Jacques Ginet

Les oiseaux trouvent les fruits de lierres mûrs au début de l’hiver, ce qui leur fournit un apport non négligeable de vitamines et d’énergie.

Par son feuillage persistant il constitue un bon abri pour les arthropodes hivernants utiles comme les chrysopes, hémérobes ou les syrphes ou nuisibles comme les pucerons, acariens et autres parasites qui peuvent d’ailleurs servir de proies aux hémérobes ou aux acariens prédateurs pendant la saison froide.

Au sol ou le long des troncs, le lierre sert aussi de refuge à des reptiles ou des rongeurs parfois à de petits oiseaux qui nichent dans son feuillage.

Et en couvre sol ?

Il peut être intéressant un certain temps, mais il faut un pas mal d’année avant qu’il ne prenne sa forme arborescente où il cesse de grandir, il faut réfléchir avant de le planter. Il peut vite devenir envahissant et commencer à grimper le long des troncs.

Alors, finalement Amis ou ennemi du jardinier ?

Ce qui est sûr, c’est qu’en forêt le lierre a toute sa place, de même que dans des milieux urbains comme de grands parcs. Là il est très utile à la faune.

La question doit plutôt se poser en ville, dans les jardins, sur des grillages ou contre des murs. Et la réponse n’est pas du tout tranchée. C’est au jardinier ou au paysagiste de peser le pour et le contre de l’utilisation du lierre dans un espace en fonction de chaque type de situation. Ul ne serait pas logique, par exemple d’installer du lierre au pied d’un vieil arbre de collection, d’un spécimen centenaire, mais dans un terre-plein central de voirie, il peut être intéressant car il existe diverses espèces et formes, vigoureux à grandes feuilles comme les lierre des canaries, panaché comme certains lierre d’Irlande, ou à feuillage découpé comme le lierre à feuille de sagittaire.

