Les chenilles processionnaires du pin, épisode suivant

Il est inutile de rappeler ce que les chenilles processionnaires représentent comme danger pour les humains et leurs P.E.T.S. C’est en ce début du mois de septembre qu’elles sont le plus sensibles au bacille de Thuringe ou BT.

Rappel sur le cycle de vie de Thaumeutopoea pityocampa

Les papillons ont volé au cours de l’été, les femelles ont pondu leurs œufs sur les jeunes pousses des pins et de jeunes chenilles ont éclos entre fin août et début septembre.

Ces jeunes chenilles vont se nourrir des aiguilles de leurs hôtes pendant une semaine environ puis elles attaqueront une première mue. C’est alors, au stades Larvaires L2 puis L3 qu’elles seront le plus sensible au cristal que sécrètent les bactéries Bacillus thuringiensis (BT) et qui est une toxine mortelle uniquement pour les larves de lépidoptère, donc avec un impact pour l’environnement limité.

Ensuite, avec l’arrivée du froid, les chenilles commenceront à faire de nids soyeux et surtout à partir de stade L3 elles commenceront à se couvrir de poils très urticants que l’on nomme miroirs.

Des miroirs très dangereux

Ces poils minuscules sont acérés et munis de dardillons qui leurs permettent de se ficher et de s’ancrer dans la peau. Chez l’homme, ces poils peuvent générer de très forte démangeaisons et des boutons pour les personnes les plus sensibles.

Mais pour nos animaux de compagnie, chiens et chats cela peut être encore plus grave car les miroir sont creux et contiennent un venin nécrosant qui peut créer des lésions irréversibles aux langues des animaux qui auraient eu la mauvaise idée de gouter à ces chenilles. Il faut alors opérer, c’est une ablation d’une partie de la langue que les vétérinaires doivent parfois pratiquer.

Le traitement au BT, une des meilleures solutions de lutte

La toxine du BT est assez sélective car elle doit être ingérée et ne peut toucher que les larves de lépidoptère. En pulvérisant cette toxine sur le feuillage des pins, on arrive à détruire environ 90 % des chenilles, les mésanges faisant souvent les reste du nettoyage.

il existe des pulvérisateurs à jet porté (atomiseurs) qui peuvent propulser le produit à plus de 10 mètres de haut. Pour cela il est nécessaire de faire appel à des professionnels agréés.

Un autre moyen de lutte : les pièges de descente

Sortis dans le commerce en 2009, cette invention de la société La Mésange Verte, permet de piéger à coup sûr près de 100% des chenilles lors de leur descente en fin d’hiver, quand elles font des processions pour aller s’enterrer ensemble et de nympher en papillons qui recommenceront le cycle.

Ce piège consiste en une gouttière fixée autour du tronc des pins, en cours d’hiver, qui stoppe la descente des processions et dirige les chenilles vers une goulotte qui les conduit dans un sac contenant de la terre où elles vont s’enterrer comme si elles étaient dans le sol.

Il ne reste plus qu’à prélever ces sac fin mai, début juin et de les brûler pour réduire considérablement l’attaque de l’année suivante.

Cette méthode est une des méthode de lutte antiparasitaire les plus efficaces qui soit. Elle est très intéressante pour protéger de petites quantités d’arbres en zone urbaine mais elle devient un peu trop coûteuse en fourniture et en main d’œuvre lorsqu’il s’agit d’équiper de grandes quantités d’arbres, dans ce cas le BT devient le moyen le plus intéressant.

Piège de descente - La Mésange Verte

*PET ou PETS au pluriel est un terme anglais pour nommer globalement nos animaux de compagnie, chiens, chats…