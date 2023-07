Les hannetons : une diversité souvent ignorée

Quand on parle de hannetons, c’est le hanneton commun qui nous vient directement à l’esprit, mais il y a d’autres espèces de hannetons qui, comme le commun peuvent faire de gros dégâts dans les cultures.

En ce début d'été, il n’est pas rare de voir, le soir au coucher du soleil, de gros insectes brun clair volant lourdement pour aller se poser sur les murs des maisons.

C'est le hanneton de la saint Jean

Ce genre de vol en assez grand nombre, est bruyant et lourd, car les hannetons, comme tous les coléoptères n’ont que deux ailes pour voler. Il peut être inquiétant ou déstabilisant quand on prend l’apéro sur la terrasse, surtout que parfois ces gros insectes vont se poser dans des chevelures ou sur des chemises.

Mais ces bestioles ne présentent aucun danger pour l’homme et pour les animaux, ils ne piquent pas, ne mordent pas, par contre ils ont des crochets, tout le long de leurs six pattes, qui leurs permettent de s’agripper un peu partout, y compris sur notre peau et cela créer une sensation désagréable, voire une certaine peur.

Par contre, comme d’autres hannetons, ces membres de la sous famille des Melolonthinaes, ils peuvent faire de gros dégâts dans les cultures.

D’une part les adultes se nourrissent de feuilles d’arbres, et quand ils sont nombreux ils peuvent défeuiller certains jeunes sujets, mais les larves, qui vivent entre deux et trois ans dans le sol suivant les espèces, se nourrissent des racines des plantes, des graminées, jusqu’aux arbres. Ils peuvent être à l’origine de jaunissement de plaques de gazons de ralentissement de croissance de jeunes arbres ou arbustes, voire parfois de dépérissements.

Quelles espèces pouvons-nous rencontrer dans nos jardins ?

° Le hanneton commun,

Melolontha melolontha, vole en tout début de printemps. Il est le seul de ce groupe chez nous à avoir des cycles de trois ans, ce qui, par le passé avant l’apparition des insecticides de synthèse occasionnait tous les trois des grands vols. Ces proliférations étaient impressionnantes. Il y avait des cycles correspondants à des zones géographiques. Par exemple en Suisse le canton d’Uri était déphasé par rapport aux autres.

Depuis, l’agrochimie a presque fait disparaitre cette espèces et surtout les cycles trisannuels. Chaque printemps nous voyons quand même encore quelques un de ces spécimens qui recommencent à se réinstaller progressivement dans nos régions.

Hanneton commun Melolontha melolontha © Getty - Ger Bosma

° Le hanneton horticole

Ou hanneton des jardins, Phyllopertha horticola, se nourrit de feuilles d’arbres comme les noisetiers, les chênes, des rosiers ou des bouleaux principalement. Ils sont brun foncé, mesure environ 1 cm et volent en mais juin un peu partout en Europe. Ils pondent autour des pieds de trèfle ou de luzerne

Leurs larves aussi, sont des « vers blancs* ». Ils peuvent causer de gros dégâts et gravement compromettre la récolte du fourrage.

Hanneton horticole © Getty - Mary C Legg

° Le hanneton de la saint Jean

Amphimallon solstitialis, qui comme son nom l’indique vol fin juin. C’est lui qui nous ennuie le soir à la fraiche quand on dine dehors.

Il est de taille moyenne (15-20mm) et se reconnait à la couleur brun clair du dessus de son corps avec un duvet poilu sur le dos. Il a un cycle de deux ans

Il a tendance à pondre plutôt dans les gazons et les prés fauchés.

° Le hanneton d’été,

Rhizotrogus aestivus, moins fréquent, avec un cycle de trois ans, ressemble un peu à Amphimallon solstitialis, mais non poilu, vit en milieu ouvert (non boisé)

° Le hanneton forestier,

Melolontha hippocastanae, ressemble beaucoup au hanneton commun, mais vit plutôt en forêt, il pond dans les clairières.

° Le hanneton des rosier,

Cetonia aurata, qui n’est pas un hanneton en réalité. Il est très reconnaissable par sa couleur vert métallisé. L’adulte se nourrit principalement de pollen en mangeant des étamines de fleurs et de nectar.

A part cela il n’est pas parasite, mais plutôt utiles. Il pond dans la matière organique peu décomposée que sa larve digère en la rendant assimilable pour les cultures. On rencontre souvent ces gros vers blancs, avec une toute petite tête dans le terreau de nos pots, dans les composts ou le vieux fumier.

Il ne faut pas les détruire car ils sont utiles et l’adulte est tellement beau !

Cétoines dorés sur fleur de rhubrbe - Jacques Ginet

Lutte contre les « vers blancs »

Moyens prophylactiques.

Les hannetons préfèrent pondre dans un sol dur ou du moins pas travaillé. Le binage des culture est un bon moyen pour limiter les proliférations de ces parasites. De même un labour hivernal des terres contaminées exposera les vers blancs au soleil et au froid nocturne qu’ils ne supportent pas.

La Muscardine verte,

Metarhizium anisopliae. Est un champignon qui s’attaque aux insectes du sol. Il tire son nom de muscardine verte car les insecte ainsi parasités morts sont recouvert d’une poudre verdâtre. Il arrive de rencontrer des vers blancs parasités.

La souche Anisopliae strain BIPESCO 5 approuvée comme substance active au niveau européen n’est pas commercialisée en France.

Muscardine verte sur ver blanc - Jacques Ginet

Les nématodes

Pour lutter contre les vers blancs, comme pour la lutte contre les otiorhynques, les nématodes sont la principale méthode de lutte non chimique.

Pour être efficace, il faut installer les nématodes quand les larves de hannetons sont actives, plutôt en fin d’été quand les pontes sont terminées et que les œufs ont éclos.

Attention, pour que les nématodes soient actifs il faut que le sol sur lequel ils ont été épandus soit assez humide, d’où la nécessité d’arroser abondamment quelques jours avant et une semaine après l’application.

Les espèces de nématodes estimées les plus actives contre ces parasites, sont Steinernema carpocapsae, Heterorhabditis bacteriophora et H. megidis, plus Steinernema kraussei quand le sol s’est déjà un peu refroidi (jusqu’à 5°C).

*Vers blancs : Ce terme est communément réservé aux larves des hannetons, donc aux parasites, mais il y a d’autres larves de coléoptères Scarabidae qui ne sont pas délétères pour les cultures comme par exemple les cétoines ou des lucanes (cerfs-volants) par exemple qu’il ne faut pas détruire.

Larve de gros coléoptère - Jacques Ginet

