Les orobanches, de curieux et dangereux parasites

Généralement on ne voit que leur floraison qui, pour un néophyte peuvent ressembler à des sauges ou des orchidées terrestres, mais ce sont des parasites de nos plantes cultivées.

Parfois on voit de curieuses fleurs beiges sortant d'un parterre de lierre. Ce ne sont pas des orchidées ni des sauges, mais des orobanches, un curieux parasite.

Quels sont ces plantes ?

Se sont de plantes dites supérieures car elles ont des fleurs, mais leur particularité est qu’elles n’ont pas de chlorophylle, ce qui les oblige à être des parasites.

orobanche erigée © Getty - Robin Bush

Que parasitent-elles ?

Il y a deux espèces majeures d’orobanches gênantes pour nos cultures :

L’orobanche du lierre, Orobanche hederae, qui comme son nom l’indique parasite le lierre,

L’orobanche du chanvre , Orobanche ramosa, qui parasite, entre autres, le tournesol, les pommes de terre, aubergines, poivrons, haricots, choux, piments céleris, coléus.

Sur le tournesol il existe une autre espèce qui lui est inféodée O. cumana

Quels types de dégâts font-elles ?

En général, ce sont des pertes de croissance et bien sûr de récolte voire parfois la perte entière de la culture. En agriculture les baisses de rendement peuvent être très importants.

Que peut-on faire ?

Il n’existe pas de moyen de lutte chimique ou biologique pour le moment. En grande culture il existe des variétés de tournesol qui sont assez tolérantes à ce parasite et quelque variétés de colza partiellement résistantes.

La lutte ne peut donc être que prophylactique et culturale en nettoyant systématiquement le matériel de culture en sortant du terrain contaminé, en allongeant les cycles de rotation des cultures (attention ces graines ont une durée germinative pouvant aller jusqu’à 15 ans). Les orobanches se multiplient essentiellement par graine.

Dans le jardin il est nécessaire d'arracher et de brûler toute la culture contaminée dès l'apparition des inflorescences.

En utilisant, quand cela est possible des variétés résistantes.

L'orobanche du lierre fleurit en juin.

Sur l’orobanche du colza et le tournesol l’herbicide de synthèse imazamox à une efficacité partielle

