Non, les moustique ne "poussent" pas dans les arbres

Bien souvent, les services de ville reçoivent des demandes pour traiter des arbres à cause de la présence de moustiques. Mais les moustiques ne vivent pas dans les arbres. Alors comment les éviter ?

Au crépuscule, on croit voir les moustiques sortir des buissons pour venir gâcher notre soirée.

Chez les moustiques, ce sont les femelles qui piquent

Les mâles ne piquent pas, ils se nourrissent exclusivement de nectar, ce que peuvent aussi faire les femelles mais ces dernières préfèrent se gaver de sang d’animaux et d’humains, bien entendu, pour produire leurs œufs, d’où ces piqures désagréables et parfois dangereuses. Il y a de nombreuses espèces de moustiques. Elles ont chacune leurs proies préférées qui sont le plus souvent des animaux.

Dans nos régions il y a deux principales espèces qui s’attaquent à l’homme

Le moustique tigre, récemment introduit en France métropolitaine, Aedes albopictus , porteur de la dengue et de la fièvre jaune. Il est actif principalement en journée. La femelle ne pond pas directement dans l’eau mais dépose ses œufs sur les bords des récipients au-dessus du niveau de l’eau. Son cycle biologique est nettement plus court que notre moustique commun

Le moustique commun, Culex pipiens, qui nous incommode lors de nos soirées et nos nuits car il est principalement crépusculaire et nocturne. La femelle pond en vol plané au-dessus de l’eau des grappes d’œufs qui mettrons environ 2 semaine avant de donner des adultes.

Les moustiques ne vivent pas dans les arbres !

Même si, pendant les fortes chaleurs ils y recherchent l’ombre et la fraicheur. Comme tous les insectes, les moustiques ont des phases larvaires qu'ils passent exclusivement dans l’eau. Et c’est là que se trouve la solution de lutte contre les moustiques.

Les femelles pondent dans des « gites larvaires » qui sont de petites poches d’eau calme, parfois temporaires.

Toute petite « réserve d’eau » est un gite larvaire, c’est pour cela qu’il faut soit les supprimer, soit les protéger avec un grillage fin, par exemple pour les réserves d’eau d’arrosage. La gestion des gites larvaires est le principal moyen de lutte contre les moustiques. Il est impératif de disposer des grillages très fin à l’entrée de tous les receveurs de pluie car les moustiques sont capables de se déplacer à l’intérieur des tuyaux.

Une anecdote locale :

A Grenoble, il a fallu deux ans pour découvrir un gite à moustique inattendu, générateur de troubles importants pour tout un quartier.

Les habitants ont dû « pister » les moustiques chaque soir pour finalement s’apercevoir que les adultes sortaient en masse, à travers une haie d'arbustes, d’un vide sanitaire inondé. Le traitement de ce vide avec du bacille de Thuringe a permis aux habitants de retrouver des soirées tranquilles.

Quand est-il des mares, lacs, canaux ?

Dans une pièce d’eau stagnante assez grande (plus grande qu'une bassine) avec de la végétation il y a une vie intense avec toutes sortes de prédateurs des larves :

Larves de libellules et d’odonates, insectes aquatique comme les notonectes, poissons, batraciens, oiseaux… Ce ne sont donc pas des gites potentiels même si quelques larves arrivent à en réchapper.

Comment se protéger des moustiques ?

Il y a bien sûr les moustiquaires, c'est un moyen efficace.

Il existe aussi du matériel assez évolué mais onéreux. Ce système se base sur le fait que les moustiques choisissent leurs cible en fonction de son émission de gaz carbonique, ce qui explique que nous ne soyons pas tous égaux face à ce problème.

Le système est composé de plusieurs pièges, répartis autour d’une surface à défendre, qui libèrent du CO2 attirant les moustiques. Pour cela il faut des bouteilles de gaz et une alimentation électrique, mais le système est efficace.

Il existe un nématode parasite des larves de moustique, Romanomermis culicivorax, mais il est peu connu et n’est pas commercialisé.

On voit et entend souvent de la publicité pour des plantes qui éloignent les moustiques?

Il semble que certaines plantes odorantes comme le géranium citronnelle, puisse éloigner certains insectes mais selon l’ANSES (1), l’efficacité est faible et souvent même parfois totalement nulle.

(1) ANSES : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (acronyme Anses) est un établissement public

