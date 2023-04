Quand et comment peut-on tailler le haies

Traditionnellement les haies se taillaient les mois en A, avril et août mais des messages circulent sur le web mentionnant qu’il est interdit de tailler les haires entre de mars à juillet. Est-ce vrai et pourquoi ?

Le printemps est là et la végétation redémarre. Traditionnellement le mois d'avril était celui de la taille des haies mais un texte de loi est venu apporter des restrictions.

Ce que dit la loi ?

Interdiction de tailler haies et rideaux en zone agricole pour les haies et rideaux installés sur les bandes de protection des points d’eau (en bordure des champs) entre 1er avril et 31 juillet.

Mais elle ne s’applique pas aux particuliers. Toutefois il est utile de se poser la question.

Quel est le meilleur stade physiologique pour tailler ?

Cela dépend du type de haie et des essences.

Haies géométrique : 2 saisons pour intervenir avec la cisaille, les mois en A, avril et août. Mais la taille en avril peu présenter des inconvénients comme le risque de favoriser des maladies pour les lauriers cerises par exemple. En règle générale la taille d’août est préférable. En effet, le fait de tailler les lauriers ou des arbustes avant ou au début de leur période de végétation va déclencher un réaction de repousse rapide qui rendra les pousses plus sensibles à l’oïdium et au corynéum. Par contre la taille d’août n’est pas stimulante pour la végétation, la poussée sera donc plus faible et plus résistante aux maladies. D’une manière générale la taille de d’hiver ou de fin d’hiver est une opération stimulante pour l’arbre ou l’arbuste, elle est donc à réserver aux formations des jeunes plantes.

Haies libres et fleuries : C’est une autre conception de la décoration et de l’écran végétal, les arbustes ne sont pas taillés « au carré » mais en fonction de leur forme naturelle, et l’époque est fonction de leur date de floraison ou de fructification. Les arbustes à floraison précoce ou hivernale seront taillés tout de suite en fin de floraison, alors que les autres le seront en hiver. De plus, pour garder un aspect naturel et original de chaque espèce, il est conseillé de ne pas planter ces haies en alignement parfait mais en respectant les volumes de chaque espèce afin de lui permettre un développement harmonieux. Ainsi la distance de plantation des arbustes par rapport à la limite de propriété ou du chemin se fera en respect de son volume attendu. Il en est de même pour les distances de plantation entre les arbustes.

Haie décorative de Lonicera nitida - Jacques Ginet

Que doit-on faire ?

Pour en revenir à la loi, les haies, surtout en milieu rural sont des abris pour la reproduction de la faune et le matériel utilisé est souvent l’épareuse qui est très dangereuse, c’est pour cela que le texte existe.

Chez le particulier, cette réglementation n’est pas en vigueur, mais il faut respecter la faune, notamment les nichées d’oiseaux.

Pour bien agir, il faut d’abord observer quelques jours avant d’intervenir, si des oiseaux font des va et vient réguliers c’est qu’ils ont des oisillons à nourrir. Il faudra alors retarder l’opération de quelques semaines.

Par contre quand les œufs n’ont pas encore éclos, on peut tomber sur un nid remplis d’œufs, particulièrement avec les merles. Dans ce cas, si on le voit assez tôt, on laisse un morceau de haie non taillée. Mais si on arrive accidentellement sur un tel nid, il faut reconstituer une protection au-dessus du nid pour le soleil et les prédateurs en replaçant quelques branches quitte à les attacher avec un peu de ficelle.

A Noter :

Pour les espèce sensibles aux maladies cryptogamiques, il est possible de pulvériser de la bouillie bordelaise à faible concentration, 05 à 1 % tout de suite après la taille pour protéger les plaies et pulvériser ensuite, lorsque la pousse a redémarré, des stimulateurs de défenses naturelles comme le Bacillus subtilis (homologué sous la spécialité commerciale TEXIO WP).

