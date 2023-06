Rappel sur les chenilles processionnaires du pin

Le mois de juin est un moment important dans la lutte contre les chenilles processionnaires, notamment pour l’utilisation des pièges car les papillons ne vont pas tarder à éclore.

Voilà que l’on reparle, une fois encore, des chenilles processionnaires des pins, Thaumeutopoea pityocampa.

Un papillon au cycle biologique bien défini

Les chenilles processionnaires du pin sont les larves de papillons nocturnes qui ont des cycles de vie bien définis dans notre région, ce qui n’est pas le cas dans le Sud-Ouest de la France où il existe deux cycles différents qui se superposent. L'un commence comme chez nous en juillet et se passe sur deux années civiles, l'autre qui débute au printemps.

Dans notre région les papillons de processionnaires du pin volent en principe en juillet mais en fonction des aléas climatiques leur sortie peut se faire un peu plus tôt, au cours du mois de juin.

Rappel du cycle en Rhône Alpes

Les papillons volent fin juin début juillet, et les femelles sont fécondées dans les 6 heures qui suivent leur émergence de terre. Elles pondent dans les jours qui suivent cette fécondation sur les pointes de rameaux. Les œufs éclosent environ un mois après (de fin juillet à fin août).

Leur première phase larvaire ne dure qu’une semaine environ, suivie d’une période de mue de deux à trois jours.

Il y a en tout quatre phases larvaire. Ce cycle larvaire se termine en mars avril avec les processions de descente où les chenilles vont se nympher dans le sol.

Papillon de Thaumetopoea pityocampa - La mésange verte

Bientôt le début des vols

Cette époque de sorti des papillons est importante pour les deux types de piégeage possibles :

Les pièges de descente qui doivent être vidés avant l’éclosion des papillons.

Les pièges à phéromones qui doivent être efficace, donc posés dès le début des vols.

Les pièges de descente

S’ils ont bien été installés, les pièges de descente ont leurré et attrapé la quasi-totalité des chenilles descendantes des arbres sur lesquels ils ont été posés. Mais les chenilles se sont « enterrées » dans le substrat et elles ont entamé leur processus de transformation. Quand les papillons seront formés et prêts à sortir, ils pourront le faire en prenant le chemin inverse à leur descente et le piège n’aura aucune efficacité. Il faut donc récupérer les sacs sans les ouvrir pour éviter les poils urticants et les détruire en les brûlant (1) ou en les congelant pendant au moins un mois.

Ecopiègde © Radio France - La Mésange Verte

Pour les pièges à phéromones

Qui ont pour but d’attirer les papillons mâles dès leur sortie de terre avec des phéromones sexuelles femelles et de les piéger afin d’éviter la fécondation et donc la ponte des femelles. Le meilleur positionnement est près du tronc, entre 3 et 5 mètres de hauteur.

Un piège à une bonne efficacité sur un rayon de 25 mètres environ. En forêt il est conseillé de placer 5 pièges à l’hectare.

Mais ce type de piège est beaucoup moins efficace que le piège de descente.

En forêt on estime que 5 pièges/ha diminue d’environ 50% le nombre de nids.

En isolé, l’expérience menée à Grenoble il y a quelques années avec un nombre plus élevé de pièges à phéromone a montré que le nombre de nids diminuait significativement (environ 70 de moins) au bout de trois années de pigeage.

Les coûts de ces méthodes

Si les pièges de descente sont assez onéreux à l’achat (environ 40 à 50 € en 2017), ils demandent aussi un travail de mise en place non négligeable mais ils sont amortissables sur 5 ans environ et leur coût d’entretien annuel se limite au remplacement du sac et du substrat (moins de 10 €).

Pour les pièges à phéromones, mes prix d’achat varient en fonction du modèle, mais il faut rajouter à cela l’achat de deux capsules de phéromones par saison car une capsule n’est efficace que 3 semaines à 1 mois.

Un autre intérêt du piège à phéromones

Dans la lutte au niveau d’une ville, quelques pièges à phéromones bien placés permettent de faire du monitoring** à moindre coût.

En relevant les pièges à fréquence régulière, une fois par semaine, le comptage des mâles piégés permet d’établir des courbes de vol. Le pic de la courbe montre les quelques nuits de grand vol, ce qui permet de bien planifier les traitement au bacille de Thuringe, un mois et demi à deux mois après cette période.

*Si le brûlage des déchets végétaux est interdit dans la quasi-totalité du territoire français, le brulage des nids et des pièges de chenilles processionnaires est autorisé car il ne dépend pas de la même réglementation.

** Le monitoring est une méthode de surveillance des parasites avec des pièges relevés à une fréquence régulière et un comptage des animaux piégés qui permet d’établir des courbes de vols et de mettre en évidence les périodes de grand vol qui correspondent aux période de fécondation.

