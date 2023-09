Réaliser un escalier agréable et fonctionnel dans son jardin

Le relief d’un terrain est un élément à prendre en compte dans un jardin. Il permet par des mouvements de terrain d‘apporter un rythme au décor, mais il impose aussi parfois des contraintes pour les déplacements.

Pourquoi faire un escalier ?

Pour un piéton, l’escalier est le meilleur moyen de gagner ou de perdre de l’altitude sans avoir à produire des efforts démesurés.

Il permet souvent d’éviter de longs et fastidieux détours.

Pour être confortable, il doit répondre à des normes

Un escalier doit répondre à des normes qui ont été établies en fonction du pas moyen d’un être humain, de façon à lui apporter un confort de marche optimal.

Escalier de parc - Jacques Ginet

Un peu de vocabulaire :

La foulée (f) est la longueur moyen d’un pas. Pour un individu de taille moyenne et en bonne santé est environ de 65 à 66 cm.

La marche est l’élément de base de l’escalier qui comporte en général plusieurs marches chacune constituée de :

Le giron (g) qui est la partie plate de la marche, là ou le pied se pose. Il doit être suffisamment large pour assurer l’équilibre du marcheur.

La contre marche est la partie verticale de la marche. Sa hauteur définit la hauteur (h) de la marche. Dans les bâtiment il arrive qu’il n’y ait pas de contre marche pour certains escaliers.

Les Limons, sont les deux cotés verticaux de l’escalier, comme des plinthes, en extérieur ils ont plusieurs fonctions : - Empêcher à la terre de couler sur les marches quand l’escalier est en dessous du niveau moyen du sol, - Eviter aux pieds de glisser ou de prendre appuis à l’extérieur de l’escalier. Le limon permet aussi d’éviter la chute d’objets pouvant rouler hors de l’escalier. - En intérieur ils ont aussi un rôle de support des marches

La volée, Une volée de marche est un ensemble continu de marches. Elle se situe entre deux paliers. Un escalier peut être constitué de plusieurs marches.

Le palier est une surface plate entre deux volées de marches ou au sommet de l’escalier. Un palier entre deux volées devra mesurer exactement 1giron+1 ou plusieurs foulées (de 65 cm) afin de conserver le rythme de marche de la personne qui l’utilise.

La norme,

La formule est très simple :2h+g=f, C’est-à-dire deux hauteurs plus une longueur égal 65 cm.

Respecter cette formule est une garantie de confort et de sécurité.

La hauteur moyenne d’une marche se situe aux environs de 16 cm, ce qui donne un giron de 33cm.

Pour plus de confort la hauteur peut être réduite, jusqu’à 10 ou 11cm mais dans ce cas il est parfois difficile de gagner suffisamment hauteur.

La hauteur maximale en jardin ne devrait pas dépasser 18cm, ce qui impose un giron, en jardin, de 29cm peu confortable (alors que cela peut se faire en bâtiment en supprimant les contre-marches).

Largeur de l’escalier

La largeur d'un escalier va dépendre du nombre de personnes à faire passer de front.

Pour une seule personne il faut un passage de 120cm de large minimum. 140cm sont plus confortable surtout lorsque l'escalier est bordé d'une haie ou d'un mur.

Ensuite il suffit d'ajouter 60 cm par personne supplémentaire, ainsi un escalier pour trois personne fera 140+(2X60cm)=2m60.

L’escalier balancé

Un escalier balancé est un escalier qui tourne sur tout ou partie de sa longueur.

Ce balancement, qui est un changement de direction, permet aussi de mieux s’intégrer dans le mouvement du sol.

Escalier balancé intégré au talus - Jacques Ginet

Dans un jardin, l’escalier est un élément décoratif, il faut l’intégrer dans le décor.

Pour être esthétique tout en étant pratique et sécure, il convient que l’escalier épouse au mieux le mouvement du sol (pente du talus) en ayant les marches légèrement enterrées afin que les nez de marche affleurent au niveau du la surface du sol.

Il arrive parfois que le suivi du niveau du sol ne soit pas possible. Quelques marches pourront alors être enterrées et c’est le limon qui devra affleure, ou au contraire l’escalier pourra avoir une part en saillie et il conviendra alors d’habiller cette différence de niveau par de la végétation.

En quels matériaux peut-on faire une escalier extérieur ?

Il Faut d’abord penser que l’escalier sera à la pluie. Il faut donc trouver des matériaux qui résistent assez bien au temps et qui ne deviennent pas trop glissant par temps de pluie ou de gel.

IL faut donc éviter les marches en bois, très vite glissant, même rainuré, ainsi que les carrelages lisses.

Escalier de jardin en traverses de chêne et sablé calcaire avant finitions - Jacques Ginet

Par contre, il est possible de ne faire que les contre-marches en bois résistant comme le chêne européen ou l’Ipé qui est un bois exotique quasiment imputrescible.

Le giron peut alors être rempli de tout venant et surfacé avec un sable autobloquant comme de la matière Calcaire avec une très légère pente (1%) pour l’évacuation de l’eau.

Le béton reste bien sûr un valeur sure mais pas toujours esthétique sauf s’il est coloré ou en gravillon lavé.

Le giron peut aussi être revêtu de dalles d’extérieur. (Par exemple des dalles béton de 40X40cm avec une contremarche de 10 cm de haut.)

A EVITER

Faire des nez de marche en rondins est assez dangereux car les pieds ne trouvent pas d’assise plate pour s’appuyer et les accidents sont fréquents.

Le pin étuvé ne résiste pas longtemps aux intempéries.

Quelques valeurs de durée moyenne du bois au contact du sol :

Mélèze 5 à 10 ans

Pin étuvé 10 ans maximum

Chêne 15 à 20 ans

Ipé plus de vingt ans

Balustrade ou rambarde ?

Si l’escalier suit bien les niveaux du sol, une main-courante ou une balustrade ne sont pas nécessaire d’autant que c’est un élément difficile à intégrer dans le décor.

L’escalier est un élément du cheminement ce sera l’objet d’un autre sujet et sera évoqué prochainement car il doit répondre aussi çà de nombreux critères de pratique, de sécurité, d’accessibilité et bien sûr d’esthétique

