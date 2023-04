Salades rongées au potager, limaces ou chenilles ?

Souvent il n'est pas évident de trouver quel est l'intruse qui transforme vos feuilles de salades en dentelles. Voici quelques observations simples pour la découvrir.

Salades mangées, ou qui fanent sans raison apparente. En cette saison qu’est le printemps la faute est souvent attribuée aux limaces. On positionne des appâts mais les dégâts continuent.

Quel est cet animal qui se sert avant nous ?

L’identification est parfois difficile, car à part les rongeurs, principalement deux animaux peuvent être mises en cause :

Les jeunes limaces, aussi appelées couatrons, toutes petites, qui sont le plus clair de leur temps dans la terre.

Les chenilles noctuelles, qui elles aussi passent la journée bien cachées dans le sol et sortent la nuit pour se nourrir.

Comment faire la différence ?

Au stade juvénile les limaces ne font pas de trace, pas de mucus resté sur les feuilles pour nous alerter. Les chenilles, quand elles commencent à être grosses laissent des crottes, pas toujours facilement visible.

Il ne nous reste qu’une solution, gratter délicatement la terre au niveau du collet d’une plante abîmée.

Si c’est une chenille, elle sera facile à repérer car au repos ou en situation de stress elle s’enroule sur elle-même comme les mille-pattes. Ces chenilles sont des larves de plusieurs espèces de papillons de la famille des noctuidés, d’où le nom de noctuelle.

Ces larves portent aussi le nom de vers gris, bien que certaines espèces soient vertes. Les espèces de noctuelles sont très nombreuses et s’attaquent à toutes sorte de plantes.

Attention, s’il y a une chenille, il y en a probablement d’autres à proximité.

Vers gris en position de repos © Getty - Hans Lang

Si ce sont de couatrons, ils sont généralement attablés sur la racine principale et ne mesurent que 1 ou 2 millimètres, brun clair ou beige.

En effet lorsqu’elles sont jeunes les limaces sont plutôt terricoles et le collet des plantes constitue pour elle une excellente source de nourriture, tendre et chargée de sève.

Limace adulte © Getty - Simon Posnjak

Est-ce que les enlever est la solution ?

Oui, mais ce n’est pas suffisant. Il est très rare que nous puissions toutes les trouver, Il faut alors employer les grands moyens :

Appâts empoisonnés à base de phosphate de fer très peu toxiques, qu’il faut légèrement enterrer à proximité des plantes à protéger pour le limaces, à généraliser sur toute les cultures en place pour les limaces.

Traitement au BT (Bacille de Thuringe ), extrait d’une bactérie indigène, sans danger pour les autres animaux et les hommes, mais toxique pour les chenilles. Exceptionnellement, compte tenu que les chenilles de noctuelles passent beaucoup de temps au niveau du sol, il est possible d’envisager un apport de nématodes quand on est en présence de certaines souches de chenilles qui peuvent présenter des résistances au BT, ce qui est encore assez rare.

Et les otiorhynques ?

Il est possible de trouver des larves d’otiorhynques dans des collets de salades ou de jeunes plantes, mais à cette saison ce sont de larves qui proviennent généralement d’un terreau de semis contaminé car au printemps ce parasite se trouve sous forme de nymphe dans les sols extérieurs. De plus l’aspect des dégâts est différent. Les plantes fanent les unes après les autres.

Larve d'otiorhynque dans une racine - Jacques Goinet

