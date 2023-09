Travaux de saisons en septembre : taille, greffage et bouturage

En dehors des semis classiques, le mois de septembre est propice à quelques travaux exceptionnels, comme le greffage d’arbres fruitiers, le bouturage et certaines tailles de haies ou d’arbres d’ornements.

Voici comment procéder.

Le greffage des arbres fruitiers

Traditionnellement les arbres fruitiers sont greffés à l’écusson en été ou par rameau détaché* au printemps quand la végétation démarre.

Mais il y a une autre période propice au greffage par rameau détaché, à l’anglaise, en couronne, en fente ou en incrustation, C’est la deuxième quinzaine de septembre et le début du mois d’octobre.

La greffe à l’anglaise

Est la greffe de base pour la technique du rameau détaché, car c’est la technique qui est à la fois simple et qui produit une soudure la plus correcte, mais cette méthode nécessite d’avoir un greffon et un porte greffe (PG) de diamètre équivalent et limité à environ 1cm maximum.

C’est une greffe qui nécessite un attachage et un masticage.

La longueur de la coupe est d’environ 3 fois le diamètre du rameau et il y a au moins un des deux côtés où les zones de croissance (cambium) doivent coïncider parfaitement.

Il existe une technique, la greffe à l’anglaise améliorée qui est la variante la plus pratiquée.

Greffes à l'anglaise, en couronne et en fente de coté dans l'aubier © Getty - Ilbusca

La greffe en couronne

Est une greffe par rameau détaché qui se pose sous écorce contrairement aux autres techniques énumérées ici.

Comme pour la greffe à l’anglaise, le greffon est coupé en biseau mais sur une longueur de 5 fois le diamètre du rameau-greffon environ.

Le greffon est inséré sous écorce (il faut pour cela que le PG soit encore en sève) au sommet du plot formé par le PG coupé à la hauteur du point de greffe.)

C’est la seule technique, avec l’incrustation qui permette de pratique un surgreffage sur des sujet (PG) assez gros de 10 cm de diamètre voire plus.

Les greffes sont attachées et mastiquées comme pour toutes les greffes pas rameau détaché.

Cette méthode permet d’installer plusieurs

La greffe en fente

Est la technique considérée comme la plus aisée à faire, mais elle fend le plot du PG et laisse un espace vide ou une nécrose peut facilement se développer.

Le greffon est taillé en biseau sur les deux côtés et enchâssé de force dans une fente faite dans le plot du PG. Sur des plots un peu gros il est possible de poser deux greffons.

Cette technique nécessite aussi attachage et masticage.

Greffe en fente © Getty - Ilbusca

La greffe en incrustation (ou en coin)

C’est la greffe considérée comme le haut de gamme.

C’est en effet une technique assez élaborée où le greffon est taillé en « coin » soit deux coupes à angle droit et le plot du prote greffe doit être incisé à l’identique exactement car le greffon est enchâssé et « coincé » dans la partie taillée du PG. Il doit tenir seul avant d'être attaché.

Cette technique est celle qui laisse le moins de moins de plaies et qui est la plus solide avec l’anglaise qui ne peut pas, elle pratiquée lorsque ‘il y a une différence de section entre le PG et le greffon.

ATTENTION pour tous les systèmes de greffe par rameau détaché, il est primordial de bien mastiquer le sommet du rameau sinon il est certain qu'il se desséchera avant d'avoir repris.

Greffe en coin ou incrustation © Getty - Ilbusca

La taille d’automne des haies et des arbres.

La taille d’automne, contrairement aux opérations d’hiver, a tendance à étouffer la réaction de repousse des végétaux taillés car elle diminue le stockage hivernal des hormones racinaires et des différents éléments qui favorisent la pousse des parties aériennes.

Cette taille doit respecter certaines règles :

Ne pas « ratiboiser » l’arbre, c’est-à-dire respecter la structure du végétal, comme toute bonne technique de taille, principalement la charpente.

Laisser au moins 1/3 du volume de feuillage afin que la plante puisse faire descendre les molécules au stockage hivernal.

Pour les haies, le principe est le même.

Les boutures demi-ligneuses,

Le bouturage est un moyen de multiplication des végétaux conservant les caractéristiques génétiques des végétaux bouturés.

Le bouturage automnal , se pratique traditionnellement en Isère à partir de la foire de Beaucroissant.

C’est une méthode qui ne nécessite pas d’usage d’hormones d’enracinement, au contraire, qui avec cette technique deviennent délétères car elles exigent de la chaleur.

On utilise les parties des rameaux de l’année qui sont déjà aoûtées sans être lignifiées (un peu résistante à la courbure sans être totalement rigide).

La bouture doit avoir entre 12 et 20 cm de long. Elle est taillée à ras sous un œil.

Les feuilles de la partie basse sont éliminées, ne laissant que quelques feuilles sommitales afin de limiter la transpiration. Lorsque les feuilles sont grosses, on en conserve 2 ou 3 dont on réduit le limbe de moitié (laurier).

Boutures demi ligneuses - Jacques Ginet

Les boutures sont repiquées dans un sol bien aéré et enfoncées profondément dans le substrat ne laissant que les feuilles à l’air.

Elles sont arrosées, placées à l’étouffée, c’est-à-dire, recouvertes soit de châssis, de cloches ou d’un film plastique transparent, et ombragées.

Elles resteront ainsi sans nécessiter de soins jusqu’au printemps suivant où elles seront progressivement aérées et découvertes. Elles seront arrosées comme toute autre plante du jardin jusqu’à l’automne où elles pourront être arrachées et replantées en pépinière.

*Greffage par rameau détaché : Se dit de toutes les techniques de greffage dont le greffon est un morceau de rameau, en opposition au greffage d'œil, comme l'écusson où un œil seul constitue le greffon.