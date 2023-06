Un parasite de saison, le mildiou

Cette année, en raison d’une période humide et chaude, le mildiou fait de gros dégâts sur le pommes de terre. Cela risque d’être aussi bientôt le cas avec les tomates. Comment s’en prémunir ?

Avec un mois de mai très humide, marqué par de nombreuses précipitations, les maladies cryptogamiques et bien sur les mildious ont eu des conditions de développement très favorables.

Plusieurs espèces de champignons regroupées sous un même nom

Le terme vernaculaire de mildiou regroupe plusieurs champignons parasites dont les dégâts et les conditions de vie sont assez proches :

Plasmopara viticola pour mildiou de la vigne

Phytophtora infestans sur la Pomme de terre et la tomate

Phytophtora cactorum pour le fraisier

Péronospora sp et Pseudoperonospora sp s’attaquent à d’autres cultures maraichères et au tabac.

Qu’ont-ils en commun ?

Contrairement aux oïdiums qui n’aiment pas les fortes chaleurs (limite 25°C ) et n’apprécient pas non plus l’eau sous forme liquide (Entre 70 et 90% d'hygrométrie), les spores de mildiou ont besoin d’eau liquide, donc une hygrométrie 100% et des températures de 18°C ou plus pour germer. C’est donc plutôt en fin de printemps et en été que les risques de maladie sont les plus fortes, surtout après des orages qui cumulent les bonnes conditions de germination. C’est pour cela que les vignerons bio se précipitent à la fin des orages pour traiter préventivement les vignes avec du sulfate de cuivre ou de la bouillie bordelaise.

La bouille bordelaise comme solution ?

Actuellement ces produits ont encore une grande utilisation en AB, agriculture biologique, mais si la vigne ou les pommes de terre supportent bien le cuivre, ce n’est pas le cas d’autres plants plus fragiles.

C’est d’ailleurs pour cela que les cultivateurs en mode « traditionnel » leur préfèrent des molécules de synthèse. En plus, si le cuivre est très toxique pour les psores, il n’a plus d’action quand ils ont germé et il s’accumule souvent dangereusement dans le sols.

C’est pour cela qu’il faut réserver leur utilisation à d’autres usages où ils sont les seuls à montrer une bonne efficacités.

Alors quelle solution pour les amateurs ?

Il y a, comme toujours, d’abord les solutions culturales.

Eviter le confinement (tunnels plastiques, serres fermées) où se forme souvent la condensation,

Espacer les plants (tomates) pour que l’air circule facilement et les tailler pour aérer le feuillage,

Choisir de cultiver des variétés réputées plus résistantes, il en arrive de plus en plus sur le marché (hybrides F1),

Eviter les blessures sur les jeunes feuilles et les tiges,

Eliminer très rapidement les organes de plante attaqués,

Faire tourner les culture (rotation courte de 3 ans),

La pulvérisation régulière de stimulateurs de défense naturelles comme le Bacillus subtilis qui ne sont pas toxiques et renforcent l’immunité naturelle des plantes

Psyllobora vigintiduopunctata coccinelle qui mange les psores de mildiou - Sandra Standbridge

Mais aussi le phosphonate de potassium,

Cette substance active assez récemment homologuée (2019) est accessible aux amateurs. Mais actuellement l'usage de la seule spécialité commerciale autorisée en jardin amateurs (EJA) n’est pas homologuée en jardins amateurs alors que certaines spécialités à usage professionnel le sont en raison probablement d’un délai avant récolte assez élevé de 7 à 14 jours et un concentration supérieure pour la spécialité amateurs. Par contre sur les rosiers, arbustes et plantes ornementales, elle est déjà autorisée.

Son gros avantage est un effet « systémique », c’est-à-dire que le produit est véhiculé par la sève des plantes sur de courtes distances (d’un côté à l’autre d’une feuille) et qu’il persiste quelques jours dans la plantes.

