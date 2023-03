Une arme redoutable contre les pucerons : Micromus angulatus

La Protection Biologique Intégrée (PBI) est une technique visant à utiliser le moins de produits phytosanitaires, quelques soient leurs statuts. Dans cette perspective, Micromus angulatus est une arme redoutable contre les attaques de pucerons.

Avec le printemps, la végétation démarre. Les pousses sont jeunes et tendres, gorgées de sève sucrée, ce qui fait le délice des pucerons.

Micromus Angulatus, un pilier de la Protection Biologique Intégrée, une technique d’avenir

La PBI, contrairement à certaines autres méthodes, n’est pas un dogme mais un ensemble de techniques dont l’objectif est :

Le moins d’interventions possible

Réduire, voire supprimer chaque fois que cela est possible l’usage de produits phytosanitaires* sous toutes leurs formes. C ’est un but qui est recherché et non une obligation rigide.

Dans ce type de démarche, Micromus angulatus est une solution très efficace.

Un insecte proche de la chrysope verte

Larve de chrysope ressemble à une larve de Micromus - Jacques Ginet

C’est un insecte de la famille des Hemerobiides, un « cousin » d’une autre prédatrice de pucerons : la demoiselle aux yeux d’or, Chrysoperla carnea ou encore chrysope verte.

Mais avec qui il a une différence importante. Si la larve de chrysope est une grosse prédatrice des pucerons, l’adulte ne se nourrit que de pollen et de nectar alors que chez Micromus angulatus, les adultes aussi sont des prédateurs de pucerons.

Micromus angulatus présente aussi l’intérêt de ne pas être frileux, même si la température optimum pour son développement est autour de 15°C, il peut être efficace dès 5 à 6°C, ce qui le rend aussi intéressant que les syrphes mais plus facile à élever et plus précoce que la plupart des coccinelles ou même des chrysopes.

Attention,

Comme pour l’usage de tous les auxiliaires en protection biologique intégrée, il est impératif de n’employer aucun produit phytosanitaire un peu avant les lâchers et surtout longtemps après, quelques soient les sortes de produits utilisés, conventionnels de synthèse, de biocontrôle, bio, les substances de base, et encore moins de produits « maison » qui sont souvent aussi dangereux pour l’environnement et qu’illégaux.

Pourquoi ?

A quelques exceptions près parmi les produits de synthèse, et pour le Bacillus thuringiensis, la plupart des produits phytosanitaires bio, de biocontrôle ainsi que les substances de base** ne sont pas sélectifs. C’est-à-dire qu’ils ne font pas le tri des insectes à détruire. Ils sont donc néfastes pour tous les auxiliaires de culture. Soit ils les tuent, soit ils les éloignent. Dans les deux cas les résultats sont mauvais.

*Produit phytosanitaire : est considéré comme produit phytosanitaire toute substance ou tout mélange de substances visant à lutter contre des parasites de plantes, à détruire des adventices ou à modifier la croissance des végétaux.

En France comme en Europe chaque produit phytosanitaire, aussi nommé produit phytopharmaceutique à usage agricole ou assimilé doit avoir obtenu une AMM, autorisation de mise sur le marché.

Une seule exception :

**Les substances de bases qui sont le prolongement des PNPP, préparations naturelles peu préoccupantes, issues elles-mêmes de l’épisode de « la guerre du purin d’ortie ».

Si les PNPP étaient une particularité française, l’Europe, dans le même principe s’est dotée réglementairement de la qualification de « substances de bases ». Ces substances de base, à partir du moment où elles ont été reconnues par l’Union Européenne et inscrite sur la liste ad hoc, peuvent être vendues et utilisées sans les contraintes liées à l’usage des produits phytosanitaires.

Exemple : décoction d’écorce de saule, bicarbonate de soude à usage alimentaire uniquement, vinaigre à usage alimentaire…

Mais il faut bien savoir que même ces produits peuvent avoir des effets très délétères sur la faune et la flore auxiliaire.

