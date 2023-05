Une micro-guêpe pour lutter contre des punaises parasites des plantes

Tomates déformées, fleurs d'aubergine avortées, pousses déformées ou nanifiées, les dégâts attribués aux punaises sont aussi divers que les insectes qui les causent. Que peut-on faire ?

De plus en plus de professionnels et de jardiniers se plaignent d’attaques de punaises vertes sur leurs cultures.

Quels sont les dégâts des punaises ?

A part leur odeur très désagréable qui les prémunissent des prédateurs classiques, les punaises piquent les feuilles, tiges, fleurs et fruits des plantes, induisant des déformations, des avortements, des pertes de vigueur des plantes.

Considérées comme parasites secondaires il y a 40 ans, ces insectes préoccupent de plus en plus les professionnels de l’agriculture et de la recherche mais nous partons avec un temps de retard.

Qui est Trissolcus basalis ?

C’est un micro hyménoptère (micro-guêpe) noire, originaire d’Egypte, qui parasite les œufs de punaises, préférentiellement les pentatomidés notamment de la punaise verte, Nezara viridula et de la punaise diabolique, Halyomorpha halys,même si la petite guêpe n’arrive pas à faire un cycle complet dans les œufs de cette dernière, c’est-à-dire que l’émergence d’adulte est très faible. En pondant dans près de 100 % des œufs d’une ooplaque de punaise elle en détruit toutes les naissances à venir.

En Nouvelle Zélande et en Australie cet auxiliaire est considéré comme non invasif et semble déjà installé dans ces pays.

Sa stratégie est assez simple, mais efficace. Elle repère les punaises prêtes à pondre, les pistent et dès la fin de la ponte des punaises, elles introduisent un de leurs œufs dans chaque œuf pondu. C’est imparable car la fécondité de leurs œufs est très bonne. Le nombre de punaises pouvant éclore est très réduit et part ricochet, les dégâts des punaises sont très faibles.

Prédatrice des punaises vertes, mais pas que…

Depuis son introduction en France, il y a quelques années les chercheurs ont remarqué que cette micro-guêpe avait d’autres cordes à son arc. Il a été remarqué que Trissolcus basalis pouvait aussi parasiter des pontes de chenilles processionnaires du pin, Thaumeutopoea pityocampa mais actuellement ce micro hyménoptère n’est pas pressenti comme intéressant dans la lutte contre ce papillon.

Punaise verte ponctuée, divers stades de croissance - Jovo26

Autres techniques de lutte contre les punaises parasites des plantes cultivées.

Il y a 16 espèces principales de punaises dangereuses pour nos cultures identifiées dans un article de la revue PHYTOMA N°763 d’avril 2023 dans un dossier spécifique sur les punaises phytophages (page 15). Il est évident que la diversité des espèces ne permet pas des schémas de lutte universelle. Parmi les techniques possibles de lutte, suivante les parasites on peut citer :

Halyomorpha halys, punaise diabolique © Getty - MassanPH

Les filets anti insecte pour les cultures sous abri,

Le piégeage sur des pantes de service pour le monitoring de présence des parasites (technique de comptage par battage fréquemment utilisée en entomologie) et lutte chimique associée,

Utilisation de parasitoïdes et de prédateurs, mais il faut faire à la compatibilité des auxiliaires (par exemple l’usage des nématodes est délétère pour les Macrolophus.

En conclusion,

Les punaises qui, il y a quelques années étaient considérées comme des parasites secondaires, sont devenues préoccupantes au fil des ans et prennent au dépourvu les chercheurs comme les cultivateurs. Actuellement les techniques de lutte contre ces parasites sont peu adaptées et peu efficaces. Cela devrait changer dans les années à venir avec des méthodes de protection utilisant l’entomofaune. De nombreuses études sont en cours.

Posez toutes vos questions au cours de l’émission jardinage le dimanche matin sur France bleu Isère de 9 heures à 10 heures en appelant au 04 76 46 45 45.