Une rose qui n'en est pas une

Il faut se méfier des noms vernaculaires qui sont apparus bien souvent avant la nomenclature linnéenne*. Rose de Noël ou hellébore noir sont les noms qui ont été donnés à cette plante que Jean de La Fontaine appelait déjà hellébore dans sa fable « le lièvre et la tortue » qui la prescrivait pour lutter contre la folie, mais c’était probablement une confusion d’appellation avec le vérâtre blanc qui lui aussi est très toxique.

La rose de Noël n’est donc pas une rose mais tout simplement une plante vivace assez rustique qu’on peut rencontrer en sous-bois et qui fleurit en hiver.

Facile à cultiver

Autant en pleine terre qu’en pot, il lui suffit d’avoir un sol riche en matière organique, légèrement basique, assez bien drainé et à la mi-ombre, ou du moins à l’abri des forte chaleurs.

En pleine terre elle peut être associée à des cyclamens vivaces, le muguet, les perce neige…

En pot, elle peut être rentrée au moment de sa floraison pour décorer nos intérieurs, puis ressortie ensuite. On peut la cultiver en pots enterrés à l’ombre pendant la belle saison.

Il faut être un peu patient car les hellébores ne fleurissent qu’à partir de la deuxième année, elles poussent assez lentement.

Dans les sols acides, on peut leur apporter un peu de calcaire pilé ou de la cornaille qui apporte aussi d’autres éléments minéraux ainsi que de la matière organique.

D’autres espèces

Il existe pour nos jardins plusieurs espèces, d’hybrides et de variétés d’hellébores décoratives qui demandent les mêmes conditions de culture.

Il faut retenir au moins les hellébores d’Orient, l’hellébore vert, l’hellébore pourpre…

Toutes ces plantes ont de fleurs plus ou moins teintées de vert et dont la floraison printanière persiste asse longtemps.

Sur le bord des chemins on rencontre souvent l’hellébore fétide, qui sent mauvais, peu intéressant pour nos jardins.

Hellébore © Getty - Katrin Ray Shumakov

Attention

Toute les hellébores sont très toxiques, ce qui ne signifie pas qu’il ne faut pas les utiliser en jardin, mais il faut éviter que les enfants ne les portent à la bouche.

*Nomenclature linnéenne ou classification linnéenne : Carl von Linné était un naturaliste du XVIIIème siècle. C’est lui qui a eu l’idée de nommer tous les êtres vivant suivant le système binaire, nom de genre (écrit avec un majuscule) suivi de nom d’espèce (écrit avec une minuscule), exemple Helleborus niger, suivi en général d’une lettre (L pour Linné) qui signale le scientifique qui a décrit et donné le nom estimé le plus juste. Cette façon d’écrire permet, en cas d’usage erroné d’un synonyme donné par un autre naturaliste, de retrouver facilement de quel organisme on parle.

