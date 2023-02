Vous souvenez-vous de Trichopria drosophilae ?

L’an dernier j’avais présenté la commercialisation de Trichopria drosophilae comme une première étape de la lutte contre la Drosophile suzuki, cette mouche qui gâte beaucoup de nos fruits rouges, particulièrement les cerises.

Quelques rappels

La drosophile suzuki nous vient d’extrême orient. Elle est arrivée en Europe il y a maintenant plus de dix ans et s’est attaquée à beaucoup de fruits, cerises prunes, framboises, raisins… les rendant impropres à la consommation.

Nous n’avions que la chimie et le piégeage comme moyens de lutte.

Deux parasitoïdes parasitoïde indigènes en France ont montré un certain intérêt pour cette lutte, Trichopria drosophilae et Pachycrepoideus vendemmiae, et bien sûr, ces auxiliaires ne supportent pas les produits phytosanitaires.

Trichopria drosophilae a été élevée en laboratoire pour être lâchée dans les cultures, mais son efficacité n’est pas encore très bonne la première année car il faut qu’elle s’installe sur le terrain. C’est d’ailleurs bientôt le moment de lâcher ces micro-guêpes.

Du nouveau dans cette lutte

Au cours de l'année 2020 les chercheurs européens ont observé en Italie un autre parasitoïde qui lui, apprécie particulièrement la drosophile suzuki, une micro guêpe elle aussi, Leptopilina japonica originaire elle aussi d’extrême orient, et présente en Italie depuis 2020.

En 2022 cet insecte a été clairement identifié en Aquitaine. Il est donc sur le territoire français, mais personne ne sait comment il est arrivé en Europe.

Cet insecte sera -t-il accessible dans le commerce ?

Probablement pas dans l’immédiat car il a montré, dans sa zone d’origine, un spectre d’hôtes assez large. Il faudra donc une étude assez poussée pour connaître le risque qu’il peut représenter pour notre environnement. Mais maintenant, il est installé en France et il progresse en Europe.

Il est donc probable que dans quelques années il sera dans notre environnement.

Rappel :

Pour que ces auxiliaires soient efficaces, il ne faut pas du tout utiliser de produits phytosanitaires, quels qu’ils soient, traditionnels, bio ou faits maison, ces derniers étant souvent les plus dangereux.

