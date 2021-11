Caroline et Jules, forment "Les Micho". Un duo de frère et sœur... jumeaux, plein de promesses !

Il y a des destins qui sont incroyables. LESMICHO, ont devant eux de quoi nous emmener durant des décennies dans un univers musical juste magique ! Des mélodies audacieuses, une base électro-pop française, une dose de trap pour danser, un soupçon d'insolence, un peu de mélancolie et plus encore !

LESMICHO ! Voilà un duo de jumeaux aux multiples facettes. Caroline et Jules sont frère et soeur jumeaux. Ils puisent leurs influences dans le paysage actuel français, et s’en détachent par leur singularité et une complicité unique. Leurs voix s'unissent et s'harmonisent jusqu'à la perfection de mélodies aussi subtiles et qu'originales. Que de louanges pour ces Palois, bercés dès leur enfance dans la musique. Piano, violon, conservatoire, pour l'un, piano, voix pour l'autre. Et des études pour être certains de ne rien regretter. Ce sera Ingénieur pour Jules et Design Objet aux Arts décoratifs de Paris, pour Caroline. Après ça ? On se lance dans une carrière musicale, bien sûr !

Une carrière plus que prometteuse avec déjà beaucoup de retours positifs. LESMICHO, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, YouTube, sont leur royaume et ils comptent bien ne pas s'arrêter là. Leur premier Album "Détour" est là, pour témoigner de leurs talents et leur créativité. Sort le 18 septembre 2021, il fait son bonhomme de chemin et vous le présenter dans le Happy Hour le Live sur France Bleu Béarn Bigorre, une évidence. Vous êtes prêt pour un nouveau voyage musical ?