Originaire des Landes, Since Marie, nous propose un Indie Folk somptueux !

C’est une pause musicale légère, intime et folk, signée Since Marie, à laquelle nous vous convions dans Happy Hour le Live. Originaire des Landes, cette artiste nous offre dans la folie du monde, un moment de douceur exceptionnel.

Auteure, compositrice et interprète, Since Marie, avance qu'elle est de partout et de nulle part. Il s'agit non pas de cacher des racines, mais bien surtout souligner la pureté de son indépendance musicale. Mais il a fallu du temps pour s'accomplir. Car Charlotte, Alias Marie, est autodidacte. elle à tout fait par elle-même. Dans la plus grande discrétion. D'où cette tendresse infinie dans ces compostions, mais pas que. Alors quoi de plus naturel que de se tourner vers l'Indie Folk.

Une envie de partager un son, des expériences et des textes, qui vont maturer pas moins de 10 ans à la fin de son adolescence, pour arriver enfin devant le public. Lequel est immédiatement happé par une voix troublante et vaporeuse. Since Marie, raconte, et sur des guitares aériennes autour desquelles basse et percussions dansent, on se délasse dans un voyage musical enivrant. C'est une Indie Folk intime, fragile, née des récits de cœurs un jour brisés, mais jamais désenchanté.

Elle a été Révélée d'abord en solo sur divers tremplins : Musicalagos, au cabaret "Au Suivant" à Lons, à la Nouvelle Vague à Seignosse), elle s'est depuis entourée de musiciens landais, comme elle et qui partage la même sensibilité. Il y a Eric Bravin (basse et arrangements), Max Desbieys (guitare et arrangements) et Loïc Ludwig (Batterie et percussions). Ensemble, ils proposent un set bilingue tout aussi original que sensuel, enveloppant et dynamique. Présenté en premières parties des artistes folk américaines Brisa Roché et Heather Woods Broderick, et du groupe "Feu ! Chatterton" cet été, il a été plébiscite !

Since Marie a sorti son 1er EP "drafts from her memories " en janvier 2021, et sera sur la Nouvelle Scène avec France Bleu Béarn Bigorre le jeudi 21 octobre.